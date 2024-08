Mirassol defende G-4, mas é pressionado por dupla em início do returno da Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro alcança a sua metade final e quatro jogos abrirão a 20ª rodada nesta sexta-feira. O Mirassol joga em casa para seguir no G-4, zona de acesso, que Avaí, Operário-PR e América-MG também estão de olho.

Às 21h, o Mirassol duela com o Brusque no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Com 32 pontos, o time paulista está em terceiro, atrás de Santos (34) e Novorizontino (32). Já o adversário catarinense está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 19 pontos.

Há quatro jogos invicto, o Mirassol vem de duas vitórias seguidas, contra Operário-PR, em casa, e Chapecoense, fora, ambos por 1 a 0. Jogando em seus domínios, é o melhor time da competição com 85% de aproveitamento: sete vitórias e dois empates.

Na outra partida, às 19h, Avaí e Operário-PR querem se manter na briga pelo acesso, em duelo na Ressacada, em Florianópolis (SC). Os mandantes, que terão a estreia do técnico Enderson Moreira no lugar de Gilmar Dal Pozzo, estão há nove jogos sem vencer e aparecem em 11º lugar com 25 pontos, cinco a menos do que o Vila Nova, que fecha o G-4. Os paranaenses vêm de vitória diante do CRB, por 2 a 0, fora, e alcançaram 29 pontos, em oitavo lugar.

Na cola do G-4, o América tem 30 pontos em quinto lugar e entra em campo diante do Botafogo-SP, 16º com 22, lutando contra o rebaixamento. O duelo será realizado na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

Apesar de estar invicto há seis jogos, o América empatou os últimos cinco jogos. O Botafogo, mesmo com a posição ruim, chega motivado após dois jogos sem perder e vitória contra o Coritiba, por 2 a 0, em casa.

Para defender a liderança, o Santos, com 34 pontos, visita o Paysandu às 20h, na Curuzu, em Belém (PA). Os paraenses estão há três jogos sem vencer e aparecem em 14.º com 24. Na última rodada empataram por 2 a 2 com o Vila Nova, em Goiânia (GO).

Confira os jogos desta sexta-feira:

19h15

Avaí x Operário-PR

20h

Paysandu x Santos

21h

Mirassol x Brusque

21h30

América-MG x Botafogo-SP