Santos mira retomada de vitórias na Série B contra o Paysandu para se manter na isolado no topo

Líder da Série B do Campeonato Brasileiro com apenas um ponto de vantagem para o Novorizontino (33), o Santos entra em campo nesta sexta-feira, às 20h, diante do Paysandu, em jogo válido pela 20ª rodada, disposto a retomar o caminho das vitórias para se manter na ponta de forma isolada. Após criar uma gordura de quatro pontos no topo da tabela, a equipe do técnico Fábio Carille acumulou dois empates seguidos (com o CRB e o Sport) e agora, em caso de novo tropeço, pode ter a liderança ameaçada.

Para o desafio em Belém, Carille teve que arrumar a defesa em função de dois desfalques: JP Chermont, contundido, dá lugar a Rodrigo Ferreira na lateral-direita. No miolo de zaga, João Basso entra na vaga de Gil, que foi preservado por causa de dores musculares.

De olho nos ajustes defensivos por causa das mudanças e diante de um adversário pressionado por três partidas sem vitória na competição, Carille também se preocupou em surpreender o Paysandu. E a bola parada é uma de suas armas.

O experiente Otero, principal cobrador da equipe, comentou sobre a partida e como o Santos entra para enfrentar o Paysandu fora de casa. "Atualmente tenho de dois a três dias na semana para bater faltas. Graças a Deus que saiu o gol dessa maneira contra o Ceará. Mas venho me cobrando bastante para fazer mais", afirmou o jogador venezuelano após treino em Belém.

Sobre a dificuldade de encarar o Paysandu fora de casa, Otero comentou que Carille trabalhou com bastante intensidade nas atividades da semana e garantiu que a equipe entra preparada para voltar a buscar um resultado positivo na competição nacional.

"Estamos fazendo treinos fortes para tentar vencer. O nosso time é bastante qualificado e creio que temos condição de buscar essa vitória", afirmou Otero em um tom de confiança após o último treino antes da partida.

O Santos não deve ter mudanças de ordem tática para o encontro. Carille vai manter a estrutura com três jogadores na frente. No entanto, a recomposição na marcação vai ser fundamental para evitar uma pressão por parte dos donos da casa.

Pelo lado do Paysandu, o técnico Hélio dos Anjos aposta na força da torcida como um aliado no duelo com a equipe santista. O treinador trabalha duro para fazer o Paysandu reagir na competição. Com 24 pontos, a equipe paraense ocupa a 14ª colocação.

Uma das armas para esse confronto é o atacante Paulinho Boia. Ele marcou dois gols nos últimos cinco jogos e deu mais poder ofensivo ao time. Jean Dias e Ruan Ribeiro devem formar o trio ofensivo, enquanto Nicolas fica como opção no banco de reservas.

FICHA TÉCNICA:

PAYSANDU X SANTOS

PAYSANDU -. Diogo Silva; Edilson, Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Val Soares e Cazares; Jean Dias, Paulinho Bóia e Ruan Ribeiro(Nicolas). Técnico: Hélio dos Anjos.

SANTOS - Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, João Basso, Jair e Escobar; Diego Pituca, João Schmidt e Serginho; Otero, Guilherme e Julio Furch. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

HORÁRIO - 20h00.

LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).