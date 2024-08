'Homem mais rápido do mundo' desfalca EUA no 4x100m após correr com covid-19 em Paris-2024

O time dos Estados Unidos não vai contar com Noah Lyles na disputa pela medalha de ouro no revezamento 4x100 metros da Olimpíada de Paris-2024. A final acontece nesta sexta-feira a partir das 14h47 (horário de Brasília).

Na quinta-feira, Noah Lyles ficou com o bronze nos 200m ao competir com covid-19. O velocista norte-americano terminou a prova com falta de ar e dor no peito, deixando a pista do Stade de France, nos arredores de Paris, em uma cadeira de rodas.

Mesmo inscrito pelo time dos Estados Unidos para o revezamento, Noah Lyles informou em suas redes sociais que vai abrir mão da vaga. O velocista esperava resultados melhores em Paris, apesar de ter vencido os 100m, considerada a prova mais tradicional do atletismo.

"Primeiro quero agradecer a Deus por me ajudar a passar por toda esta Olimpíada! Em segundo lugar, quero parabenizar @tebogo_letsile_, @kenny_bednarek (membros da equipe) e todos os outros numa incrível final olímpica de 200m. Finalmente quero agradecer a todos pelas mensagens de apoio. Acredito que este será o fim da minha Olimpíada. Não é a Olimpíada que sonhei, mas me deixou com tanta alegria no coração. Espero que todos tenham gostado do show. Seja você torcendo por mim ou contra mim, você tem que admitir que assistiu, não foi? Até a próxima. Atenciosamente, o homem mais rápido do mundo pelos próximos 4 anos", escreveu Lyles.

Sem o "homem mais rápido do mundo", o time dos EUA no revezamento 4x100m deve ser formado por Christian Coleman, Fred Kerley, Kyree King e Courtney Lindsey, que fizeram o melhor tempo das semifinais. Os adversários dos Estados Unidos na final são Itália, Japão, Grã-Bretanha, França, África do Sul, China e Canadá.