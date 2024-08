Nelsinho Baptista vai ter Ponte Preta com força máxima diante do Coritiba pela Série B

A Ponte Preta está pronta para encarar o Coritiba, no próximo domingo, fora de casa, no estádio Couto Pereira, às 16h, mesmo dia em que o clube comemora 124 anos de história. A meta do time comandado pelo técnico Nelsinho Baptista é dar de presente ao torcedor a primeira vitória longe do Moisés Lucarelli nesta Série B do Campeonato Brasileiro.

O treinador comandou um treino na manhã desta sexta-feira e terá força máxima para mandar a campo. O apronto final acontecerá na manhã de sábado, antes do embarque para a capital paranaense.

De qualquer forma, sem novas baixas, seja por suspensão ou lesão, o comandante ainda contará com retornos importantes. O goleiro Pedro Rocha e o zagueiro Mateus Silva voltam após cumprirem suspensão na vitória por 1 a 0 em cima do Avaí.

Por conta disso, o time deve entrar em campo com a seguinte formação: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Mateus Silva, Sérgio Raphael e Gabriel Risso; Emerson, Castro, Everton Brito e Elvis; Jeh e Matheus Régis.

Atualmente, a Ponte Preta aparece na nona colocação da tabela de classificação com 26 pontos e está apenas três do G-4 - zona de acesso. Embora venha de seis vitórias consecutivas como mandante, o time paulista passou todo primeiro turno sem nenhuma vitória como visitante.