Sport inicia o returno contra o Amazonas de olho no G-4 da Série B

Na estreia do técnico Guto Ferreira diante da torcida, o Sport inicia o returno da Série B do Campeonato Brasileiro frente ao Amazonas neste sábado, de olho no retorno ao G-4 - zona de acesso. O time nordestino entra em campo às 17 horas, na Arena Pernambuco, no Recife (PE), pela 20ª rodada.

No primeiro jogo sob o comando do novo treinador, o Sport ficou no empate por 1 a 1, na Vila Belmiro, contra o líder Santos. Somado aos resultados ao fim da rodada, o time pernambucano caiu para o sétimo lugar, com 29 pontos. O Vila Nova-GO, que fecha o grupo de acesso, tem 30.

O Sport também vive uma invencibilidade de seis jogos sem perder, com quatro empates e duas vitórias. Além disso, tem dois jogos a menos que os times que estão acima na tabela.

Já o Amazonas vive seu 'campeonato de permanência' da melhor forma. O time manauara fechou o primeiro turno fora da zona de rebaixamento, em 13º lugar, com 24 pontos e não perde há quatro jogos, com dois empates e duas vitórias. A última, o 1 a 0 no duelo direto contra o Ituano.

Também às 17 horas, em Itu, no Estádio Novelli Júnior, Ituano e Chapecoense fazem um duelo de desesperados na parte de baixo da tabela. Os dois times estão dentro da zona de rebaixamento, com o time paulista sendo o vice-lanterna, com 13 pontos, enquanto os catarinense abrem a zona de rebaixamento, com 19, em 17º.

Além da situação parecida na tabela, ambos vivem jejum parecidos. A Chapecoense não vence há cinco jogos e vem de derrota em casa, por 1 a 0, para o Mirassol. Mesma situação do Ituano, que também não sabe o que é ganhar há cinco rodadas.

A 20ª rodada, a primeira do segundo turno, ainda vai ter dois jogos domingo e mais dois na segunda-feira à noite.

Confira os jogos da 20ª rodada:

Sábado

17h00

Ituano x Chapecoense

Sport x Amazonas

Domingo

16h00

Coritiba x Ponte Preta

18h30

CRB x Novorizontino

Segunda-feira

20h00

Guarani x Vila Nova

21h00

Goiás x Ceará