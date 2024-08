Grêmio usa reservas contra Cuiabá em duelo direto contra a zona de rebaixamento do Brasileirão

Apesar da tristeza pela eliminação nos pênaltis para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil neste meio de semana, o Grêmio tenta dar a volta por cima no Campeonato Brasileiro. Com três vitórias nos últimos quatro jogos, o time gaúcho faz um duelo direto com o Cuiabá em termos de rebaixamento. O jogo acontece a partir das 19h na Arena Pantanal.

O Grêmio ficou diversas rodadas na zona de rebaixamento e no momento aparece na 14ª colocação com 21 pontos. Mas ainda segue na briga pela parte debaixo da tabela, uma vez que a diferença para o Z-4 é de apenas um ponto. O Cuiabá, por sua vez, está na vice-lanterna, com 17 pontos e vem de duas derrotas seguidas, para Vitória (1 a 0) e Athletico-PR (2 a 1).

Assim como aconteceu na última rodada na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico, o técnico Renato Gaúcho irá preservar os jogadores titulares visando as oitavas da Copa Libertadores contra o Fluminense, no meio de semana. Tanto que o comandante dividiu o elenco em dois grupos. O primeiro com uma formação alternativa viajou nesta sexta-feira para Cuiabá, enquanto o restante irá direto para Curitiba na próxima terça-feira.

Dentre os titulares, apenas o goleiro Marchesín está confirmado, mesmo porque ele pediu para jogar. Dos novos contratados, Monsalve poderá atuar e Arezo tem chances de ganhar uma oportunidade.

Já o atacante dinamarquês Martin Braithwaite será relacionado e ficará como opção para o segundo tempo. O atacante Diego Costa é outro que pode aparecer como opção, recuperado de contusão e precisando ganhar 'minutagem'.

No Cuiabá, o técnico Petit não poderá contar com o lateral-esquerdo Ramon, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo. No setor, Juan Tavares, substituto direto da posição, tem tudo para começar jogando. No mais, os outros dois desfalques são em definitivo: o lateral-esquerdo Rikelme foi vendido ao Shabab Al-Ahli, da Arábia Saudita, e o atacante Deyverson se transferiu para o Atlético-MG. Por isso, a briga pela titularidade no setor ofensivo está aquecida entre André Luis e Jonathan Cafú.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X GRÊMIO

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Juan Tavares; Lucas Mineiro, Denilson e Max; André Luís (Jonathan Cafú), Derik Lacerda e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

GRÊMIO - Marchesín; Fábio, Pedro Geromel, Gustavo Martins e José Guilherme; Dodi, Pepê, Edenilson e Monsalve; Gustavo Nunes e Arezo. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).