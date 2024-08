Fortaleza enfrenta Criciúma para se manter na briga pela liderança do Brasileirão

Uma das surpresas do primeiro turno do Brasileirão, o Fortaleza agora tenta se manter na briga pela liderança e no G-4. Em casa e diante de sua torcida na Arena Castelão, recebe o Criciúma, às 16h, deste sábado, pela abertura da 22ª rodada. O time cearense chega embalado por oito vitórias nos últimos dez jogos, enquanto os catarinenses venceram as duas últimas partidas.

A última vez que o Fortaleza perdeu pontos no Brasileirão foi justamente contra o Criciúma, no dia 24 do mês passado, quando empataram por 1 a 1, em Santa Catarina, em duelo que estava atrasado da terceira rodada.

Além de vir de uma sequência de 10 vitórias como mandante, o Fortaleza consolidou sua ascensão nas duas últimas rodadas, quando bateu o São Paulo por 1 a 0, no Castelão, e venceu por 2 a 1 o Cruzeiro, em jogo disputado em Cariacica (ES). O Fortaleza aparece na terceira colocação na tabela com 39 pontos e um jogo a menos do que o líder: 20 a 21.

No Fortaleza, o volante Hércules está de volta ao time titular após cumprir suspensão. O volante Pochettino e o atacante Machuca, ainda são dúvidas, e serão avaliados apenas momentos antes da partida. Mas tudo acaba fazendo parte até do esquema de rodízio armado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. "Nós temos que focar no jogo e incentivar quem vai jogar", disse Vovjoda.

O treinador segue sem o atacante Lucero, que continua entregue ao departamento médico em tratamento de um edema muscular na coxa direita. Além dele, outros dois jogadores também são baixas: o lateral-direito Tinga, em fase de transição física após um edema na panturrilha e o meia Calebe, em processo de fortalecimento muscular.

Após vencer seus dois últimos jogos - 2 a 1, em casa, no Atlético-MG, e mesmo placar fora diante do Juventude, o Criciúma é o 12º colocado com 24 pontos.

O técnico Claudio Tencati será obrigado a fazer algumas mudanças. O meia Fellipe Mateus está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o zagueiro Tobias Figueiredo, como o volante Ronald estão emprestados pelo próprio Fortaleza, portanto, não irão atuar por força de contrato.

Com a vaga aberta no meio, Marquinhos Gabriel tem chances de ser titular na armação, com três volantes na contenção. Outra novidade pode ser a volta do atacante Arthur Caíke entre os relacionados. O que não acontece com o meia Matheusinho e o volante Barreto, que seguem vetados e sequer viajaram com o grupo.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X CRICIÚMA

FORTALEZA - João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Rossetto e Pedro Augusto; Marinho, Renato Kayzer e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CRICIÚMA - Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Higor Meritão, Newton, Marquinhos Gabriel e Marcelo Hermes; Bolasie e Allano. Técnico: Claudio Tencati.

ÁRBITRO - Kleber Ariel Goncalves Da Silva (PR).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).