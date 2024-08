Bayern tem primeiro tempo arrasador e Lucas Paquetá se destaca em empate do West Ham

Com a Olimpíada de Paris-24 ainda em andamento, times europeus marcaram jogos amistosos para este sábado visando a preparação da pré-temporada 2024/2025 do calendário europeu. Destaque para a pré-temporada do Bayern de Munique e o bom desempenho do Lucas Paquetá no empate por 2 a 2 com o Celta de Vigo.

O calendário 2024/2025 começa com a Supercopa da Uefa, e logo depois os maiores campeonatos nacionais também entram em cena. Como a Eurocopa esticou o calendário do último ano até o meio de julho, as competições têm início a partir da semana que vem.

O Bayern de Munique fez um primeiro tempo arrasador e venceu os ingleses do Tottenham por 3 a 2 no New Tottenham Hotspur Football Stadium no segundo amistoso entre os times em uma semana. Kulusevski abriu para os Spurs a um minuto de jogo, mas os alemães emendaram três gols em seguida ainda no primeiro tempo. Upamecano marcou aos 16, Gnabry aos 31 e Thomas Müller aos 44. Bergvall anotou para os ingleses na volta do segundo tempo, aos 16.

No sábado passado (dia 3), as duas equipes também se enfrentaram em Seul, na Coreia do Sul. O Bayern de Munique venceu o Tottenham por 2 a 1. O Bayern vinha de 14 a 1 no Rottach-Egern - em 24 de julho - e 1 a 1 no Düren - em 28 de julho. O time ainda encara o WSG Tirol, na próxima terça, antes da estreia oficial na temporada, na próxima sexta-feira, pela Copa da Alemanha, diante do Ulm 1846.

Lucas Paquetá foi o destaque no jogo entre seu time, o West Ham, contra o Celta de Vigo (Espanha) neste sábado, no Estádio Olímpico de Londres. O meia da seleção brasileira deu uma assistência para Jarrod Bowen aos cinco minutos e marcou o outro gol da equipe aos 34 minutos no empate por 2 a 2 com os espanhóis. O West Ham manteve a Betway Cup com uma vitória por 6 a 5 nos pênaltis sobre o Celta. Aaron Cresswell, James Ward-Prowse, TomᚠSoucek, Nayef Aguerd, Maximilian Kilman e Luis Guilherme converteram na disputa de pênaltis, com Durán chutando o pênalti final por cima do travessão, o que deu o troféu aos Hammers.

Na Red Bull Arena, em Leipzig, o Paris Saint-Germain empatou por 1 a 1 com a equipe local. O Leipzig abriu o placar com Openda, aos 13 minutos de jogo. O PSG empatou com Gonçalo Ramos aos 25 do segundo tempo. Em um jogo morno, - com dois chutes a gol dos anfitriões e dois do PSG - e apesar dos 70% de posse de bola e precisão de 92% nos passes, os franceses apenas igualaram o resultado. O time de Paris abre o Campeonato Francês em partida fora de casa contra o Le Havre na próxima sexta-feira, no Stade Océane.

Everton e Roma fizeram um jogo sem grandes emoções no Goodison Park, em Liverpool, e empataram por 1 a 1. O gol dos italianos saiu aos 39, com Lorenzo Pellegrini e os anfitriões igualaram o marcador aos 16 do segundo tempo com Dominic Calvert-Lewin. A rodada de abertura do Campeonato Italiano 2023/24 está marcada para o dia 19 de agosto, com o atual campeão Napoli e o Frosinone.

O Borussia Dortmund venceu por 2 a 0 o Aston Villa no Signal-Iduna-Park. Os gols foram marcados por Can e Adeyemi. Após oito dias de treinamento, o Dortmund estava de volta e ensaiou a prévia da temporada contra o Aston Villa, quarto colocado da Premier League 2023/2024. Com o novo uniforme branco, os aurinegros foram o time mais atuante e estiveram sempre presentes na grande área dos visitantes. Os dois gols aconteceram em seguida depois de 30 minutos de jogo: primeiro Adeyemi sofreu falta de Konsa na área - Can converteu aos 33. Depois os alemães pressionaram para fazer o 2 a 0. Brandt finalizou sobre o goleiro argentino Emiliano Martinez aos 35.

O Newcastle United parece estar em grande forma antes do início do Campeonato Inglês na próxima semana, depois de derrotar o Girona - que participa da Liga dos Campeões desta temporada - por 4 a 0 no St. James Park. Sean Longstaff marcou dois gols (aos 3 e 38 minutos), enquanto Jacob Murphy (13) e Anthony Gordon (15) também marcaram no penúltimo amistoso do United. A equipe inicia o torneio nacional contra o Southampton em oito dias e ainda enfrentam o Brest, da Ligue 1, neste sábado, em seu último amistoso. O Campeonato Inglês 2024/25 começa na próxima sexta-feira, com o duelo entre Manchester United e Fulham.