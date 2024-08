Italiano compete após vomitar sangue, mas termina final do salto em altura em 11º na Olimpíada

Gianmarco Tamberi superou os problemas de saúde para disputar a final do salto em altura masculino nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, neste sábado. Então atual campeão, o competidor passou mal na madrugada e teve de ser internado em um hospital após vomitar sangue por duas vezes. O italiano perdeu as três tentativas com 2,27m e terminou em 11º de 12 competidores. Tamberi levou um momento para se levantar do tatame antes de receber uma grande ovação da multidão.

Depois de muita disputa entre os dois melhores colocados, o pódio do salto em altura foi composto por Hammish Kerr (Nova Zelândia), que levou o ouro com 2,36m no desempate, superando Shelby McEwen (EUA), que ficou com a prata - também com 2,36m - e Mutaz Barshim (Catar) com o bronze, ultrapassando 2,34m.

A defesa do título do salto em altura nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 virou um drama para Tamberi. Sofrendo com crise renal durante a competição na França, ele revelou neste sábado que precisou ir ao pronto-socorro após vomitar sangue por duas vezes.

O italiano postou em seu Instagram uma foto dentro de uma ambulância a caminho do hospital, revelando que voltou a sofrer com os problemas clínicos e revelando o temor de não disputar a decisão do salto em altura.

"Já se passaram 10 horas e a cólica renal ainda não acabou. A dor que senti esta manhã, por mais forte que seja, não é nada comparada com o que estou sentindo por dentro. Até mesmo o que era minha última certeza está prestes a desaparecer", escreveu, preocupado.

"Acabei de ser levado às pressas para o pronto-socorro depois de vomitar sangue duas vezes. Agora vou fazer mais testes para ver o que está acontecendo, mas vou atualizar vocês porque são tantas mensagens que estou recebendo e o amor que estão me demonstrando, ao menos merece uma resposta."

A vaga na final do salto em altura na Olimpíada de Paris-2024 era especial para o italiano Gianmarco Tamberi. Afinal, o medalhista de ouro em Tóquio, em 2021, quase ficou fora por causa de uma crise renal nos últimos dias. Tamberi desembarcaria em Paris na segunda-feira, mas precisou ser hospitalizado às pressas.

Depois de ser internado por causa de crise renal antes das eliminatórias, ao revelar "dor aguda na lateral do corpo e febre", Tamberi mostrou superação ao passar fácil dos 2,2m e dos 2,24m, mas não conseguiu saltar o 2,27m, mesmo assim, terminou entre os 12 melhores e garantiu presença na final. Ele queria, a todo custo, competir na França. "Eu temia tudo para este dia, exceto viver um pesadelo."

Tamberi ficou conhecido na Olimpíada de Paris-2024 por ter perdido sua aliança de casamento logo na cerimônia de abertura. Ele fez um texto para se desculpar com a mulher, Chiara Bontempi, pelo ocorrido.

"(A aliança) Ficará para sempre no leito do rio da cidade do amor, voando enquanto eu tentava levar o tricolor italiano o mais alto possível durante a cerimônia de abertura do evento esportivo mais importante do mundo".