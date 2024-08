Estados Unidos ganham ouro no revezamento 4 x 400 feminino e masculino no atletismo

Os Estados Unidos venceram no penúltimo dia da Olimpíada de Paris-24 tanto a corrida de revezamento 4x400m feminina como a masculina. O feito foi alcançado na noite deste sábado na capital francesa.

As americanas levaram o oitavo ouro consecutivo no revezamento 4x400m com o triunfo, na prova que fechou o programa de eventos de pista dos Jogos Olímpicos..

No primeiro set de trocas, os EUA lideravam enquanto Shamier Little passava para McLaughlin-Levrone, campeã feminina dos 400m com barreiras e recordista mundialm que abriu boa vantagem. Logo em seguida foi a vez da campeã dos 200 metros Gabby Thomas, que abriu para quase 50 metros a distância das demais competidoras.

A transferência final foi para Alexis Holmes, mas logo atrás estavam Irlanda, Grã-Bretanha e Holanda. Os EUA ficaram a um décimo do recorde mundial de 1988 com o tempo de 3min15s27.

As holandesas ficaram com a prata em um recorde nacional de 3min19s50. A Grã-Bretanha conquistou o bronze com 3min19s72, também um recorde nacional.

Na equipe masculina, o duelo entre o medalhista de ouro dos 400m com barreiras e o dos 200m masculino, foi melhor para o barreirista: Rai Benjamin superou Letsile Tebogo, de Botsuana, e deu aos EUA o título no revezamento 4x400m masculino em Paris 2024.

Benjamin, Bryce Deadmon, Vernon Norwood e Christopher Bailey fizeram um tempo de 2min54s43, quebrando também o recorde olímpico.

Botsuana ficou em segundo com 2min54s53, novo recorde africano, e a Grâ-Bretanha completou o pódio, com 2min55s83.