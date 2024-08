Curry, LeBron e Durant garantem em Paris-2024 a hegemonia dos EUA no basquete masculino

O pentacampeonato olímpico da seleção americana de basquete veio de uma vitória sofrida sobre a França por 98 a 87 neste sábado (10), na Bercy Arena. O triunfo só veio com mais alívio nos minutos finais graças a Stephen Curry. O jogador do Golden State Warriors anotou quatro cestas de três nos minutos finais da partida e garantiu o ouro.

A equipe está no topo do pódio desde a Olimpíada de Pequim, em 2008. Em 2004, em Atenas, foi a única vez na história em que os EUA não foram campeões nos Jogos utilizando jogadores da NBA e ganhou a medalha de bronze.

Stephen Curry foi o cestinha do Dream Team, com 24 pontos originados de oito arremessos de três. Ainda deu cinco assistências e conseguiu um rebote. No fim do jogo, enquanto a França estava a seis pontos dos EUA, Curry começou seu show pessoal na linha dos três pontos. Ele acertou arremesso após arremesso e a França não conseguia detê-lo. Ele sozinho ajudou a afastar os americanos dos franceses na pontuação, fazendo um jogo de nove pontos no último minuto.

Kevin Durant ganhou seu quarto ouro olímpico. É o quinto ouro consecutivo dos EUA no basquete masculino - 2008, 2012, 2016, 2020 e 2024. Fez 15 pontos, deu quatro assistências e conseguiu quatro rebotes. Foi o segundo em tempo na quadra (31min02), ficando atrás apenas de LeBron James.

Com 32min29, o astro de 39 anos do Los Angeles Lakers fez um "double-double" - 14 pontos e 10 assistências - e descolou seis rebotes para a equipe dos EUA, sendo eleito o melhor do jogo. É o terceiro ouro de LeBron - havia conquistado em 2008 em Pequim e em 2012, em Londres -, além da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Ele é o terceiro jogador de basquete masculino olímpico com três medalhas douradas, junto com o próprio Durant e Carmelo Anthony.