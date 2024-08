Duda e Ana Patrícia serão porta-bandeiras do Brasil na Cerimônia de Encerramento

Medalhistas de ouro no vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia serão as porta-bandeiras do Brasil na Cerimônia de Encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, que acontece neste domingo. O desfile está marcado para acontecer a partir das 16h (horário de Brasília).

Essa é a primeira vez que o País terá duas mulheres como porta-bandeiras à frente da delegação. Historicamente, a dupla é composta por um homem e uma mulher.

Ao contrário da Cerimônia de Abertura, que aconteceu num trajeto espalhado pelas ruas e prédio da capital francesa, o desfile de despedida acontecerá no Stade de France, que foi a casa do atletismo durante os Jogos e que repete a tradição das edições anteriores, que também encerravam em um estádio.

Nas redes sociais, o Time Brasil divulgou um vídeo que mostra a reação das atletas ou receberem a notícia de que foram escolhidas para liderar a delegação no encerramento.

"Esse sempre foi meu sonho. Sempre ficava pensando 'será que um dia vou ter essa oportunidade?'", disse Duda, surpresa, ao receber a notícia.

A dupla conquistou o primeiro lugar na sexta-feira, após derrotar as canadenses Melissa e Brandie por 2 sets a 1. Essa foi a primeira Olimpíada disputada pelas atletas, que se juntaram pouco tempo depois dos Jogos de Tóquio, em 2021. Elas são as atuais número um do mundo no ranking da modalidade.

O presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley, destacou que as jogadoras simbolizam o espírito olímpico que o País quer passar. "Duda e Ana Patrícia representaram com excelência os principais valores olímpicos e nos encheram de orgulho. Quebraram um jejum de ouros para o Brasil no vôlei de praia que perdurava por 28 anos. A bandeira brasileira está em excelentes mãos."

O jejum citado por Wanderley foi o da medalha de ouro no vôlei de praia feminino, que não era conquistado pelo Brasil desde 1996, Jackie Silva e Sandra Pires venceram uma medalha histórica em Atlanta-1996. Sandra, aliás, foi a primeira mulher do País a ser porta-bandeira do Brasil, nos Jogos Sydney 2000.

O diretor-geral do COB e Chefe da Missão Brasileira em Paris 2024, Rodrigo Sampaio, falou sobre a escolha de Duda e Ana Patrícia para liderarem a delegação brasileira no encerramento e citou que é também uma forma de homenagear atletas que já trouxeram grandes conquistas para o País em Olimpíadas, como Jackie Silva e Sandra.

"O vôlei de praia é uma modalidade importantíssima para o esporte brasileiro, que frequentemente vai a pódios em Campeonatos Mundiais e Jogos Olímpicos há pelo menos três décadas. Esta escolha por Duda e Ana Patrícia se deve muito ao merecimento delas, e também uma homenagem a tantos atletas do passado que construíram essa história de sucesso."