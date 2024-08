Mesmo com vitória, São José-RS é o primeiro rebaixado na Série C

Com quatro clubes já classificados à segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, a 17ª rodada definiu, neste sábado, o primeiro rebaixado para a temporada 2025. É o São José-RS, que mesmo tendo vencido o São Bernardo por 3 a 0, não tem mais chances matemáticas de permanecer na divisão.

O Zequinha, como é chamado, dependia ainda de um tropeço do Caxias que, em casa, venceu por 2 a 1 o Ferroviário-CE e avançou para a 13ª posição, com 18 pontos. O São José segue na lanterna com apenas nove e mesmo que vença seus dois últimos jogos, pode chegar somente aos 15 pontos.

O São José fez bem sua parte, ao vencer o São Bernardo e quebrar um jejum de 10 jogos sem vitória. O time, este ano, acabou prejudicado pelas enchentes que assolaram Porto Alegre (RS) e grande parte do Rio Grande do Sul.

O próprio Caxias ainda segue ameaçado embora esteja na frente de seus concorrentes mais diretos. Um deles é o próprio Ferroviário-CE, penúltimo colocado, com 14 pontos. Por isso, a vitória em Caxias do Sul (RS) nesta tarde foi tipicamente de um 'jogo de seis pontos'. Aparecidense-GO e Sampaio Corrêa têm 15 pontos cada, mas ainda vão disputar mais três jogos, ou seja, nove pontos.

A derrota para o São Bernardo não significou muita coisa, porque o time paulista já está classificado com 32 pontos e continua em quarto lugar. Outros dois classificados empataram em Araraquara (SP): Ferroviária 1 x 1 Athletic-MG. O time mineiro é vice-líder com 34 pontos, um a mais do que o time paulista, ainda único invicto da competição.

Em Aracaju (SE), o Confiança retomou o caminho pela classificação ao vencer por 1 a 0 o Remo. O time sergipano subiu para a 11ª posição, com 19 pontos, dois a menos do que o Remo que abre o G-8 - zona de classificação - com 22.

A rodada segue no domingo, com mais quatro jogos. Às 16h30, no Estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense encara o Londrina, no mesmo horário de Aparecidense e Volta Redonda, no Estádio Aníbal Toledo. Pouco mais tarde, a partir das 19h, Tombense e CSA se enfrentam em Tombos (MG), enquanto o Náutico pega o Botafogo-PB, no Estádio dos Aflitos.

Na segunda-feira, o Sampaio Corrêa terá um duelo direto contra o rebaixamento diante do ABC, às 20h, no mesmo horário de Floresta e Ypiranga, em Fortaleza.

Confira os jogos da 17ª rodada:

SÁBADO

São José-RS 3 x 0 São Bernardo

Confiança-SE 1 x 0 Remo

Caxias 2 x 1 Ferroviário-CE

Ferroviária 1 x 1 Athletic-MG

DOMINGO

16h30

Figueirense x Londrina

Aparecidense-GO x Volta Redonda

19h

Tombense-MG x CSA

Náutico x Botafogo-PB

SEGUNDA-FEIRA

Sampaio Corrêa x ABC

Floresta-CE x Ypiranga