Como a CazéTV se tornou a preferida do público jovem e bateu recordes na Olimpíada

Os Jogos Olímpicos de Paris-2024 se encerram neste domingo. No Brasil, a briga por medalhas veio acompanhada por disputas por audiência. A tradicional transmissão dos canais SporTV, do grupo Rede Globo, teve um concorrente inédito neste ano: o CazéTV, do streamer Casimiro Miguel, que não apenas trouxe uma alternativa para quem quisesse assistir à Olimpíada como também apresentou resultados bastantes expressivos.

A inclusão da CazéTV como opção para acompanhar a Olimpíada de Paris-2024 ocorreu graças à uma parceria com o Comitê Olímpico Internacional (COI) e o Comitê Olímpico do Brasil (COB). Além da transmissão dos eventos, o canal do YouTube também contou com programas específicos, como resumo das competições do dia, vídeos que podem ser acessados a qualquer momento via internet.

Além de se tornar uma alternativa, a CazéTV proporcionou ao espectador o consumo do conteúdo olímpico de uma forma mais descontraída, com linguagem informal e bem-humorada. Diversos foram os convidados que participaram das transmissões. Dentre eles, o comediante Hélio de la Peña, o surfista Pedro Scooby e a jornalista Fernanda Gentil, elogiada nas redes sociais por sua crônica no dia em que Rebeca Andrade venceu Simone Biles na disputa pelo ouro do solo da ginástica.

O sucesso da CazéTV tem fundamento em números. Segundo levantamento da própria plataforma, 82% das pessoas que acompanharam os Jogos Olímpicos no canal têm menos de 44 anos. Isso foi um dos motivos que fez com que COI e COB fizessem a parceria com Casimiro Miguel: levar a tradição da Olimpíada a um público mais jovem de uma forma que os eventos pudessem dialogar com o público em questão.

Levando em consideração os números da CazéTV como um todo, 8 dos 10 melhores dias de audiência do canal ocorreram em dia de eventos em Paris. Em 10 dias de Olimpíada, a CazéTV somou 2,5 vezes mais visualizações em comparação à Copa do Mundo do Catar, disputada entre novembro e dezembro de 2022.

O pico de espectadores acompanhando o evento ao vivo chegou a bater 4 milhões de visualizações simultâneas. Foi a maior transmissão ao vivo de um evento olímpico de todo o mundo, que contou com a participação da ex-atleta Laís Souza. Até o fechamento deste texto, a live atingiu 13 milhões de visualizações.

O canal também mostrou engajamento em outras frentes. Durante as transmissões, num movimento de estreitar a relação com os espectadores, foram feitos 'desafios' a fim de ajudar perfis de redes sociais, de forma a elevar o número de seguidores. Por exemplo, a página do COB no Instagram (@timebrasil) se tornou a maior dentre todas as contas oficias das delegações do mundo. A medalhista de ouro e bronze no judô Beatriz Souza alcançou 3,3 milhões de seguidores na rede social e superou simplesmente todos os atletas da modalidade no mundo, inclusive o lendário francês Teddy Riner.

POLÊMICAS

A simplicidade nas transmissões, acompanhada de uma linguagem mais informal e bem-humorada também veio acompanhada de polêmicas. Alguns dos alvos de críticas à CazéTV foram as críticas do nado artístico a um comentário de cunho sexual de um dos comentaristas e as especulações sobre o fim do relacionamento entre Sheila e Gabi, do vôlei.

Um comentário sobre a polêmica envolvendo a jogadora da seleção feminina de vôlei, Gabi Guimarães e a ex-jogadora Sheilla, gerou constrangimento na transmissão no canal durante a cerimônia de abertura. A influenciadora Nathaly Dias tentou questionar a comentarista Adenízia, ex-jogadora da seleção e campeã olímpica em 2012, sobre o ocorrido.

Visivelmente incomodada, Adenízia tentou contornar a situação. "Isso aqui é um programa de família, não é para colocar esses casos tão obscuros assim no ar. Então, vamos falar apenas de coisas alegres", disse Adenízia. A resposta foi à pergunta de Nathaly, que queria saber mais detalhes sobre a relação de Gabi e Sheilla, afirmando que, "sempre que tem uma fofoca, a gente ganha".

A influenciadora continuou a insistir na questão, mas foi cortada por Adenízia. "Não compactuo com fofoca", afirmou a campeã olímpica. Após o episódio, Nathaly sofreu ataques nas redes sociais e se pronunciou falando que era para ser um momento alegre.

Em outro caso, após comentários da medalhista pan-americana Gabi Regly levantarem um debate sobre machismo em uma "fala infeliz" feita durante programa da CazéTV, foi a vez da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) se pronunciar. A entidade emitiu uma nota de repúdio pedindo "responsabilidade aos veículos de comunicação ao tratar tanto da vida profissional, quanto pessoal dos atletas do esporte aquático".