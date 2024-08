Botafogo defende ponta do Brasileiro contra Juventude após finais distintos na Copa do Brasil

Após a eliminação da Copa do Brasil, o Botafogo volta a se concentrar no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 11h, visita o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 22ª rodada. Os gaúchos, por outro lado, chegam motivados após conquistarem a vaga nas quartas.

No meio da semana, o Botafogo perdeu para o Bahia por 1 a 0 e foi eliminado nas oitavas da Copa do Brasil, já que empatou na ida por 1 a 1. No Brasileirão, o último resultado foi a goleada aplicada contra o Atlético-GO, por 4 a 1, em Goiânia (GO). Com isso, retomou a liderança com 43 pontos.

Entretanto, além de defender o posto mais alto, o Botafogo também precisa planejar a disputa das oitavas da Copa Libertadores, contra o Palmeiras. O jogo de ida será realizado na próxima quarta-feira, no Rio.

O técnico Artur Jorge precisa gerenciar bem o elenco em meio às competições importantes. O atacante Tiquinho Soares, com dores no joelho, e Savarino, com problemas musculares, são dúvidas. O volante Tchê Tchê e o meia Luiz Henrique são baixas, porque estão suspensos.

O técnico Artur Jorge quer usar a eliminação na Copa do Brasil como combustível para o time melhorar. "Não conseguimos passar, mas estou orgulhoso do que fizeram os meus jogadores, como se comportaram. Temos que capitalizar essa energia da revolta, para sermos melhores na sequência de jogos."

Após empatar com o Fluminense por 2 a 2, o Juventude avançou às quartas da Copa do Brasil, pois venceu o duelo anterior por 3 a 2. No Brasileirão, porém, não está em bom momento. Não vence há cinco rodadas, sendo três empates e duas derrotas, somando 22 pontos no meio da tabela, com um jogo a menos, diante do Cuiabá.

Na última partida, empatou por 1 a 1 com o Corinthians fora de casa. Como mandante, o Juventude vem fazendo grande campanha, embora tenha perdido a invencibilidade. São cinco vitórias, quatro empates e uma derrota.

O técnico Jair Ventura terá uma lista grande de desfalques por cartões. o goleiro Gabriel, o lateral-esquerdo Alan Ruschel e o atacante Lucas Barbosa foram expulsos. Além disso, o meia Luis Mandaca levou o terceiro cartão amarelo.

O zagueiro Danilo Boza e o lateral-direito João Lucas também são dúvidas por lesões. O treinador deve promover as entradas do goleiro Matheus Claus, do lateral-esquerdo Gabriel Inocêncio e do atacante Edson Carioca.

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE X BOTAFOGO

JUVENTUDE - Matheus Claus; Ewerthon, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Thiaguinho, Jadson e Jean Carlos; Erick Farias, Edson Carioca e Gilberto. Técnico: Jair Ventura

BOTAFOGO - John; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Almada e Carlos Alberto; Savarino e Igor Jesus (Tiquinho Soares). Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues De Souza (SP).

HORÁRIO - 11h.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).