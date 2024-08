São Paulo recebe o frágil Atlético-GO pelo Brasileirão em preparação para a Libertadores

Passados os compromissos pela Copa do Brasil, São Paulo e Atlético-GO voltam as atenção para o Campeonato Brasileiro em situações completamente opostas. O time do MorumBis, que joga diante da sua torcida, precisa da vitória para chegar aos 38 pontos e entrar no G-4. O rival goianiense, por outro lado, amarga a lanterna da competição e sonha com dias melhores. A bola rola neste domingo, às 16 horas (horário de Brasília).

O São Paulo tem 35 pontos e começou a rodada na 6ª colocação, empatado com o Cruzeiro, mas atrás pelos critérios de desempate (tem uma vitória a menos). Com um triunfo em casa, ultrapassa o Palmeiras na 4ª colocação, que soma 37. Vale ressaltar que o time alviverde encara o Flamengo no Maracanã, no mesmo horário, em duelo que marca o reencontro com o algoz da Copa do Brasil.

O Atlético-GO vive uma realidade complicada. Com apenas 12 pontos, ocupa a última colocação do Brasileirão. E mais: está há 14 jogos em saber o que é vencer (nove derrotas, sendo cinco consecutivas, e cinco empates). A última vez que o clube comemorou um placar favorável foi diante do Fluminense no dia 15 de junho.

Se a classificação na Copa do Brasil não fosse o bastante, o São Paulo tem ainda mais motivos para ir com força total sobre o enfraquecido rival de domingo. A equipe tricolor venceu o Flamengo na última rodada do Brasileirão, em um duelo bastante equilibrado e de alto nível, que teve o único gol de Calleri para desempatar o marcador.

O técnico Luis Zubeldía, porém, pode optar por um time alternativo. Isso porque, no meio de semana, o elenco viaja ao Uruguai onde vai enfrentar o Nacional pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O confronto acontece na quinta-feira, às 19 horas (horário de Brasília). Então, é de se imaginar que, mesmo jogando em casa, o treinador argentino aproveite da fragilidade do rival para descansar alguns atletas e dê rodagem a outros.

Do outro lado, o Atlético-GO ainda tenta se encaixar no esquema de Umberto Louzer, que terá apenas seu segundo jogo no comando da equipe no duelo no MorumBis. O primeiro teste foi justamente contra o Vasco, em que o time acabou sendo eliminado da Copa do Brasil. Além das evidentes diferenças entre os times, joga contra os visitantes também o retrospecto. Na história do Brasileirão, no estádio são-paulino, foram 5 vitórias e 2 empates desde 2006 para os mandantes.

Outra discrepância entre os rivais é no estilo de jogo. O São Paulo é o vice-líder do País quando o assunto é jogar com a bola nos pés. Tem média de 56,1% da posse de bola. Do outro lado, o Atlético é o quinto que menos fica com ela: 45,7%.

Apesar das diferenças, é de se observar que o ponto forte de cada um pode não ser tão eficaz. O São Paulo tem feito bastante gols de bola rasteira, o que não tem sido um problema para o Atlético-GO. Do lado dos visitantes, a bola parada que é o ponto forte acaba não sendo um defeito dos comandados de Zulbedía, tendo sofrido apenas um gol assim nos últimos 14 jogos.

HISTÓRIA

Desde que Rogério Ceni se aposentou, a vaga de goleiro titular do São Paulo nunca esteve totalmente preenchida - até agora. Rafael completa, contra o Atlético-GO, seu 100º jogo com a camisa tricolor, e a torcida fazia tempo que não ficava tão feliz com um defensor da meta. Com o acordo vigente entre as partes acabando em 2025, a ideia de ambas é que o relacionamento perdure por mais tempo.

MERCADO DA BOLA

Por coincidência, o Nacional do Uruguai, próximo rival do São Paulo na Libertadores, emprestou um jogador ao Atlético-GO, adversário deste domingo. Trata-se de Rafael Haller, lateral-direito que tem acordo com o clube brasileiro até o fim deste ano.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO X ATLÉTICO-GO

SÃO PAULO - Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Bobadilla e Luiz Gustavo; Lucas, Luciano (Wellington Rato) e Ferreirinha; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

ATLÉTICO-GO - Pedro Rangel; Roni, Adriano Martin, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Baralhas, Shaylon e Alejo Cruz; Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Umberto Louzer.

ÁRBITRO - Davi Lacerda (ES).

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).