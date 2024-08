Ameaçado, Inter busca 1ª vitória com Roger Machado em duelo com o Athletico-PR

Com o risco de entrar na zona de rebaixamento, o Internacional volta a campo no Campeonato Brasileiro neste domingo, às 19h, quando recebe o Athletico-PR, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), em duelo que encerra a 22ª rodada.

O Internacional não vence há seis jogos, sendo quatro empates e duas derrotas. Na última rodada, empatou por 1 a 1 em casa com o Palmeiras. Com isso, tem 21 pontos na parte de baixo da tabela, apesar de quatro jogos atrasados, contra Cruzeiro, Red Bull Bragantino, Flamengo e Fortaleza.

O técnico Roger Machado, que vai para seu quinto duelo à frente do Inter, ainda busca sua primeira vitória. Nesta semana, ele fez um teste na lateral-direita, utilizando o volante Bruno Gomes, com Igor Gomes indo para a zaga.

O setor defensivo vem sendo um problema por conta da saída do lateral Bustos para o River Plate-ARG e chance de venda do zagueiro Vitão para o Betis, da Espanha. Além disso, Mercado e Fernando ainda se recuperam de lesões. Apesar do teste, a dupla titular deve ser Vitão e Robert Renan. O atacante Rafael Borré será desfalque por quatro semanas após lesão muscular. Thiago Maia deve entrar no time titular.

Roger lamentou o empate com o Palmeiras, mas gostou da postura do time. "É seguir trabalhando, eu não tenho como dar garantia. O que eu sei é que a gente evoluiu. Eu não tenho como avaliar outro ambiente que não seja o da produção. Vamos seguir lutando."

O Athletico chega motivado após avançar às quartas da Copa do Brasil, ao vencer novamente o Red Bull Bragantino, por 3 a 2. No Brasileirão, vem alternando resultados e perdeu para o Grêmio no último jogo, por 2 a 0, em casa. Com 28 pontos, quer seguir na briga pelo G-6.

O técnico Martín Varini ainda precisa se preocupar com o desgaste do elenco, já que tem na próxima quinta-feira o primeiro duelo com o Belgrano, da Argentina, pelas oitavas da Copa sul-americana.

Com essa situação Varini pode poupar jogadores. Léo Godoy e Nikão, por exemplo, são cotados para serem titulares nos lugares de Erick e Christian, respectivamente. Certo mesmo é que não poderá contar com o volante Gabriel, que pertence ao Internacional.

Varini, que só tem oito jogos no clube, falou sobre sua adaptação e enalteceu o elenco. "O segredo são os atletas. Não é fácil para nós, uma comissão que vém de fora, ter tantos jogos de mata-mata. Pouco tempo de trabalho, adaptação, é difícil. Por isso o segredo são eles. Eles estão abraçando nossa filosofia de trabalho e isso facilita."

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X ATHLETICO-PR

INTERNACIONAL - Rochet; Igor Gomes, Vitão, Robert Renan e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia e Bruno Henrique; Gabriel Carvalho, Wesley e Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

ATHLETICO - Léo Link; Erick, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Christian e Zapelli; Cuello, Mastriani e Canobbio. Técnico: Martín Varini.

ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli da Silva (MG).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).