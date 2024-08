Liverpool goleia o Sevilla antes da estreia no Campeonato Inglês e Slot continua 100%

Em amistoso preparatório para a estreia no Campeonato Inglês, o Liverpool derrotou o Sevilla por 4 a 1, neste domingo, no estádio Anfield. O destaque da partida foi o colombiano Luis Díaz, autor de dois gols contra a equipe espanhola.

Assim, a equipe inglesa, agora comandada pelo holandês Arne Slot, ex-Feyenoord, continua com 100% de aproveitamento nos jogos que disputou. Na pré-temporada realizada nos Estados Unidos, o time vermelho havia derrotado o Real Bétis (1 a 0), o Arsenal (2 a 1) e o Manchester United (3 a 0). A estreia do Liverpool no Inglês será no sábado, às 8h30 (horário de Brasília), contra o Ipswich Town.

Apesar da desconfiança da torcida com a saída do técnico Jürgen Klopp e com a falta de contratações para a temporada - o único reforço na mira é o volante Martín Zubimendi, da Real Sociedad -, o clube inglês vem correspondendo em campo.

Neste domingo, com o time titular próximo do que deve iniciar a temporada, o Liverpool apresentou um bom futebol. A equipe inglesa foi a campo com Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Diogo Jota e Luis Díaz.

Diogo Jota, de voleio, abriu o placar aos 30 minutos, após receber o cruzamento de Alexander-Arnold. Nove minutos depois, Luis Díaz ampliou em contra-ataque. Ainda nos acréscimos da primeira etapa, Szoboszlai foi mais rápido que a marcação e rolou para o colombiano anotar seu segundo gol.

No segundo tempo, aos 21 minutos, Chidera fez boa jogada individual e passou para Peque diminuir para o Sevilla. No minuto seguinte, Nyoni aproveitou uma bola mal afastada pela defesa espanhola para fechar o placar.

Também de olho no início do Campeonato Inglês, o Arsenal contou com um gol do brasileiro Gabriel Magalhães, de cabeça, para derrotar o Lyon por 2 a 0, em Londres. Outro zagueiro, Saliba, havia inaugurado o placar no estádio Emirates. Gabriel Martinelli, titular, Gabriel Jesus e Jorginho, na etapa complementar, também participaram do confronto. O amistoso ainda marcou a estreia do defensor italiano Riccardo Calafiori na equipe londrina, que fará sua estreia no Inglês no sábado, às 11h (de Brasília), diante do Wolverhampton.

O Chelsea, por sua vez, mediu forças com a campeã italiana Inter de Milão, que abriu o placar aos 25 minutos, em finalização de Marcus Thuram. Os ingleses conseguiram empatar por 1 a 1 no último lance da partida, em Stamford Bridge, com Ugochukwu aproveitando uma sobra de bola na área. No próximo domingo, às 12h30 (horário de Brasília), o Chelsea inicia sua caminhada no Campeonato Inglês diante do campeão Manchester City. Já a Inter de Milão estreia no Italiano no sábado, às 13h30, contra o Genoa.

Maior campeã italiana e terceira colocada na última temporada, a Juventus, do técnico brasileiro Thiago Motta, perdeu por 2 a 0 para o Atlético de Madri, em Gotemburgo, na Suécia, e encerrou sua preparação com apenas uma vitória, um empate e duas derrotas.

Neste domingo, os brasileiros Bremer, Danilo e o recém-contratado Douglas Luiz atuaram pela Juve, que passa por reformulação. João Félix, que havia entrado no intervalo, abriu o placar para o Atlético logo no início do segundo tempo. Nos minutos finais, Ángel Correa ampliou em cobrança de pênalti. As duas equipes estreiam em seus campeonatos nacionais no dia 19 (segunda-feira). A Juventus enfrenta o Como, às 15h45 (de Brasília), e o Atlético, o Villarreal, às 16h30.

Em outro amistoso disputado neste domingo, Crystal Palace e Nantes empataram por 1 a 1.