Vice-campeão de Roland Garros, Zverev é o primeiro grande nome do Rio Open para 2025

Sonho antigo do Rio Open, o tenista Alexander Zverev é o primeiro grande nome da competição para a edição 2025, a ser disputada entre os dias 15 e 23 de fevereiro. O alemão, atual número quatro do mundo, vai fazer sua estreia no torneio carioca, de nível ATP 500, no embalo do vice-campeonato de Roland Garros, em junho deste ano.

O tenista de 27 anos já foi número dois do mundo, conquistou a medalha de ouro em simples na Olimpíada de Tóquio, em 2021, e soma duas finais de Grand Slam em seu currículo: a decisão do US Open de 2020 e a final de Roland Garros deste ano, quando foi superado pelo espanhol Carlos Alcaraz.

Entre suas principais conquistas no circuito estão dois ATP Finals, o torneio que reúne os oito melhores da temporada e só está abaixo dos Grand Slams, e seis troféus de nível Masters 1000.

Sacha, como também é conhecido, é um dos principais tenistas de sua geração, com bons resultados em todos os pisos, incluindo o saibro. Na terra batida, ele levantou oito dos seus 22 títulos no circuito profissional. São ainda cinco vice-campeonatos em 13 decisões perdidas sobre esta superfície.

Será a segunda vez que Zverev competirá no Rio de Janeiro. A primeira foi em 2022, pela Copa Davis. "Estou muito animado para jogar o Rio Open. O Brasil é um lugar muito especial e jogar em frente aos brasileiros, que sempre trazem uma energia contagiante por onde passam, vai ser incrível. Mal posso esperar. Já tive um pouco dessa experiência jogando na Copa Davis, mas agora espero contar com o apoio de toda a torcida para fazer o meu melhor na Cidade Maravilhosa", comentou o tenista alemão, que é amigo pessoal do tenista brasileiro Marcelo Melo.

Zverev é o primeiro nome de peso para a edição 2025 do maior torneio da América do Sul. O alemão era um objetivo antigo da organização da competição. "O Rio Open entra em uma nova fase para a 11ª edição e nada mais gratificante do que poder trazer um jogador do calibre do Sasha para engrandecer esta festa. Tenho certeza que o público vai curtir ver ele jogando um torneio ATP pela primeira vez no Brasil, assim como acredito que ele irá criar uma conexão especial com a torcida brasileira", afirmou Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.

Outro objetivo do torneio carioca para 2025 é Carlos Alcaraz, 3º do mundo e medalhista de prata em Paris-2024, na semana passada. O espanhol tinha contrato com o Rio Open até este ano e negocia um novo vínculo para retornar ao saibro do Jockey Club Brasileiro em fevereiro do próximo ano.

POLÊMICAS

Zverev também se tornou conhecido nos últimos anos pelas polêmicas fora de quadra. Duas ex-namoradas já acusaram o tenista alemão de agressão. Um dos casos envolve a modelo Brenda Patea, com quem o atleta tem um filho, e já foi resolvido na Justiça, neste ano.

O atleta havia sido acusado de agressão física pela modelo após uma briga em maio de 2020, em Berlim. Os procuradores alegavam que ele havia empurrado a então namorada contra a parede. O tenista negou qualquer agressão. No início do caso, Brenda afirmou aos jornais alemães que o atleta tinha frequentes crises de ciúme.

O ex-casal fez um acordo extrajudicial no início de julho, segundo o qual Zverev terá que desembolsar 200 mil euros (cerca de R$ 1,1 milhão), sendo 150 mil euros a serem pagos ao Estado e 50 mil euros direcionados para instituições de caridade.