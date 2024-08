Milan anuncia a contratação do lateral brasileiro Emerson Royal por quatro temporadas

O lateral-direito Emerson Royal está trocando a Inglaterra pelo futebol italiano. Nesta segunda-feira, o brasileiro, que estava no Tottenham, foi anunciado pelo Milan como reforço para a atual temporada.

"O AC Milan tem o prazer de anunciar que Emerson Royal se juntou ao clube em caráter permanente vindo do Tottenham Hotspur. O defensor brasileiro assinou contrato com os Rossoneri até 3 de junho de 2028, com opção de extensão por um ano", informou o clube em nota por meio de suas redes sociais.

O rubro-negro de Milão anunciou a chegada do atleta com uma foto do jogador e a inscrição "Bem-vindo Emerson Royal". Ele já realizou os exames médicos e vai usar o número 22, a mesma utilizada pelo ex-meia Kaká.

Pouco aproveitado no Tottenham, Emerson Royal já havia sinalizado a possibilidade de deixar o clube inglês. Na última temporada, ele entrou em campo em 24 oportunidades e marcou um gol.

Revelado pela Ponte Preta, o jogador passou também pelo Atlético-MG. Depois disso foi negociado com o Real Bétis e defendeu ainda o Barcelona. Após três temporadas no Tottenham, ele inicia uma nova fase no futebol italiano.