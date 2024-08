Guarani derrota o Vila Nova-GO em novo passo na luta para deixar a lanterna da Série B

O Guarani continua respirando na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, derrotou o Vila Nova por 2 a 0, no estádio Brinco de Ouro, pela 20ª rodada. Os gols foram marcados por Douglas e Airton. Caio Dantas ainda desperdiçou um pênalti, defendido por Dênis Júnior.

Apesar da vitória, o Guarani continua na lanterna, agora, com 14 pontos. O Botafogo-SP, primeiro time fora da degola, tem 22. O Vila Nova, que conheceu o seu quinto tropeço consecutivo, perdeu a oportunidade de voltar ao G-4 e caiu para o sétimo lugar, com 30.

O duelo teve um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do avião da Voepass, que caiu na região de Vinhedo, cidade próxima de Campinas, e culminou com a morte de 62 pessoas.

Apesar de estar na lanterna da competição, o Guarani se aproveitou da fase ruim do adversário para atacar desde o minuto inicial. A primeira boa chance foi aos 10, com João Victor. O atacante recebeu de Pacheco, após cruzamento de Airton pela esquerda, e chutou para a defesa de Dênis Junior.

Bem marcado, o Vila Nova pouco produziu e parou na marcação do Guarani, que voltou a assustar na cobrança de falta rasteira de Matheus Bueno. Ele mandou rente à trave. Depois de tanto insistir, o time paulista abriu o placar aos 37. Airton cobrou falta na cabeça de Douglas, que subiu sozinho para mandar no fundo das redes.

O Guarani ainda teve grande chance de fazer o segundo após Airton sofrer falta de Quintero dentro da área. Caio Dantas bateu o pênalti, mas Dênis Júnior, com o pé, evitou o gol, só que não impediu que o Vila Nova fosse para o intervalo com 2 a 0 contra.

Aos 47, Airton, que vinha sendo a principal opção ofensiva do Guarani, recebeu dentro da área, cortou a marcação e chutou rasteiro, no contrapé de Dênis Júnior, para ampliar o marcador.

O Guarani voltou para o segundo tempo com o mesmo ímpeto e perdeu a chance de fazer o terceiro com Caio Dantas. Aos quatro, o atacante avançou com liberdade e chutou para grande defesa de Dênis Júnior. Desta vez, o Vila conseguiu responder com João Lucas, mas o gol acabou sendo anulado pela arbitragem. O impedimento foi marcado.

Com o Guarani administrando o resultado, o jogo ficou faltoso, originando uma sequência de cartões amarelos. O Vila Nova ainda tentou uma pressão, mas o goleiro Vladimir fez boas defesas e assegurou os três pontos para o time campineiro, que ainda chegou a mandar uma bola na trave com Matheus Bueno.

Na próxima rodada, o Vila Nova enfrenta o Sport na sexta-feira, às 21h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido como OBA, em Goiânia (GO). No sábado, às 15h30, o Guarani visita a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA

GUARANI 2 X 0 VILA NOVA

GUARANI - Vladimir; Pacheco, Douglas, Matheus Salustiano e Jefferson; Anderson Leite, Matheus Bueno e Luan Dias (Marlon Maranhão); João Victor (Heitor), Caio Dantas (Luccas Paraizo) e Airton (Lucas Araújo). Técnico: Allan Aal.

VILA NOVA - Dênis Júnior, Elias, Quintero, Jemmes (João Lucas) e Rhuan (Alex Silva); Ralf, Cristiano (Emerson Urso) e Igor Henrique (João Vitor); Alesson, Júnior Todinho (Everton) e Henrique Almeida. Técnico: Luizinho Lopes.

GOLS - Douglas, aos 37, e Airton, aos 47 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Douglas, Luan Dias e João Victor (Guarani); Alesson, Cristiano, Everton, Igor Henrique, João Lucas, Quintero e Rhuan (Vila Nova).

ÁRBITRO - Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).

RENDA - R$ 21.110,00.

PÚBLICO - 2.477 torcedores.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).