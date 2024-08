Ancelotti vê temporada concorrida e descarta privilégios no Real: 'Não há príncipes nem reis'

Em sua primeira entrevista coletiva à frente do Real Madrid para esta temporada, o técnico Carlo Ancelotti disse, nesta terça-feira, estar pronto para enfrentar as dificuldades que terá pela frente. Mesmo antes de a bola rolar oficialmente alguns assuntos já vêm sacudindo o noticiário do clube. E os temas são variados. Vão desde a saída de Vini Júnior à forma de escalar a equipe com Mbappé entre os titulares.

Acostumado à essa pressão, ele prevê um ano de cobranças e admitiu que o trabalho vai ser árduo. "Vai ser uma temporada muito exigente, mas podemos ter muito sucesso. Estamos ansiosos por isso. Tudo será exigente desde o começo", afirmou o treinador em entrevista ao jornal espanhol "Marca".

Dono de um currículo vencedor e com habilidade para administrar egos e astros de primeira grandeza, o treinador italiano deu o seu recado à torcida. Disse que não vai tolerar privilégios e tudo vai acontecer naturalmente.

"Não há príncipes nem reis. O que teremos é um grupo. Temos um ambiente muito saudável", afirmou. Questionado sobre como lidar com o astro francês, Ancelotti foi evasivo na resposta e deu a entender que a titularidade vai depender do que o recém-contratado vai apresentar. "Estamos muito bem, Kylian (Mbappé) também. Ele pode iniciar jogando como todos os que estão aqui. Ele tem uma qualidade extraordinária", disse.

Na entrevista, Ancelotti atuou também como pacificador. Ele negou qualquer possibilidade de perder Vinícius Júnior para a Liga Saudita, afirmou que o clube tem um plano esportivo e conta com as arrancadas do brasileiro para buscar novos títulos na temporada.

"Temos o nosso projeto. Temos elenco e já chegaram outros bons nomes. Não é uma ameaça, temos muita qualidade. Tenho certeza que podemos fazer grandes coisas. Vinicius? Não há nada. São especulações de mercado", declarou.

Nesta quarta-feira, o Real Madrid entra em campo para a disputa da Supercopa da Uefa diante da Atalanta. O duelo reúne o vencedor da Liga dos Campeões contra o campeão da Liga Europa. A partida está marcada para as 16h (horário de Brasília), no Estádio PGE Narodowy em Varsóvia.