Ginasta romena receberá medalha olímpica por 3º lugar em final vencida por Rebeca Andrade

A Federação Romena de Ginástica (FRG) anunciou que Ana Maria Barbosu vai receber a medalha de bronze referente à final do solo da ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 em uma cerimônia na sexta-feira. A atleta teve o resultado reconhecido após um recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês). Isso significou a anulação do resultado que colocou a norte-americana Jordan Chiles no pódio.

A entrega da medalha será feita por Octavian Morariu, representante do Comitê Olímpico Internacional (COI) e Mihai Covaliu, presidente do Comitê Olímpico da Romênia. A cerimônia será na esplanada da Casa Olímpica em Bucareste. A FRG não tem a intenção de que a medalha seja retirada de Chiles. A sugestão é de que o terceiro lugar seja dividido. Entretanto, o COI ainda negocia com o Comitê Olímpico dos Estados Unidos a devolução do bronze.

O pedido de revisão de nota de Chiles aumentou a pontuação da ginasta em um décimo, deixando-a com 13.766. Depois, o CAS apontou que o recurso foi feito 4 segundos após o limite de um minuto para protestos. A federação americana contesta a decisão, afirmando que apresentou evidências de vídeo que mostravam que a técnica da equipe, Cecile Landi, apelou pela primeira vez 13 segundos antes do prazo.

Com a decisão, a ginasta voltou ao 5º lugar, com 13.666. Além de Barbosu, a também romena Sabrina Maneca-Voinea ultrapassou a norte-americana. Ambas receberam 13.700. Daí, a sugestão da FGR em dividir o terceiro lugar entre suas duas atletas e Chiles, mesmo que a última tenha nota menor.

A Federação de Ginástica dos Estados Unidos afirmara que o CAS não aceita recursos para a decisão que anulou a revisão da nota de Chiles. A entidade afirma que continuará atuando para que a medalha de bronze seja mantida.

"Estamos profundamente decepcionados com a notificação e continuaremos a buscar todos os caminhos e processos de apelação possíveis, incluindo na Corte Federal da Suíça, para garantir a pontuação, a colocação e a atribuição de medalha justas para Jordan", escreveu em nota.

A disputa sobre esses detalhes pode gerar uma batalha legal por tempo indeterminado. Novos recursos podem ser feitos no mais alto tribunal da Suíça, a Corte Federal do país, ou na Corte Europeia dos Direitos Humanos.

O pódio com Rebeca Andrade (ouro), Simone Biles (prata) e Jordan Chiles foi responsável por uma das grandes cenas dos Jogos Olímpicos de Paris. As duas ginastas norte-americanas reverenciaram a brasileira no momento em que o nome dela foi anunciado para receber o ouro. Foi a quarta medalha de Rebeca em Paris e a sexta em Olimpíadas.