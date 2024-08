Paulinho marca e Atlético-MG arranca empate do San Lorenzo na Argentina pela Libertadores

Com gol de Paulinho, o de número 200 do Atlético-MG na Copa Libertadores, sendo 13 só do atacante, o clube do técnico Gabriel Milito arrancou um empate por 1 a 1 com o San Lorenzo, no Nuevo Gasómetro, na Argentina, pela partida de ida das oitavas de final.

O Atlético acaba levando um grande resultado para o Brasil, já que precisará de uma simples vitória para avançar às quartas de final. O duelo de volta está marcado para a próxima terça-feira, às 21h30, na Arena MRV.

Antes, porém, o clube mineiro terá um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético recebe o Cuiabá no sábado, às 16h, também na Arena MRV. O duelo é válido pela 23ª rodada.

A partida começou movimentada na Argentina. A primeira chance do jogo veio com Paulinho. O atacante obrigou Altamirano a espalmar para escanteio logo aos dois minutos. O San Lorenzo respondeu com Reali, que aproveitou a falha de Fausto Vera, chutou com perigo e assustou Everson.

Aos 16, Saravia perdeu a bola, Reali dominou e cruzou para Cuello abrir o placar, de cabeça. Apesar de ter maior posse de bola, o Atlético apresentava pouca efetividade no ataque e dificuldade para sair da marcação do time argentino.

Do outro lado, os jogadores da casa esfriavam a partida, sempre que caiam em campo, pedindo atendimento médico. Aos 44, Cuello ainda tentou de longe, mas isolou a bola. Sem Hulk, Milito apostou em Deyverson, mas o atacante pouco pegou na bola durante a etapa inicial.

No segundo tempo, o San Lorenzo voltou a se arriscar e ficou muito próximo de marcar com Reali em um chute perigoso, que passou rente à trave. Mas foi o Atlético que enfim conseguiu balançar as redes, aos 12. Fausto Vera arriscou de fora da área, Altamirano espalmou e Paulinho aproveitou da sobra para mandar no fundo das redes.

O gol animou o Atlético, que partiu para cima do San Lorenzo. Aos 21, Otávio recebeu de Gustavo Scarpa e arriscou de primeira. Altamirano salvou o San Lorenzo. Após o susto, o time argentino passou a "cozinhar" a partida e diminuiu os espaços da equipe brasileira. Nos minutos finais, o San Lorenzo ameaçou uma pressão, mas acabou parando no goleiro Everson, que assegurou o empate na Argentina.

FICHA TÉCNICA

SAN LORENZO 1 X 1 ATLÉTICO-MG

SAN LORENZO - Altamirano; Arias, Luján, Campi e Elías Báez; Remedí (Santiago Sosa), Irala (Bustos), Tripichio e Leguizamón (Nahuel Barrios); Cuello e Reali. Técnico: Leandro Romagnoli.

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio (Alan Franco), Fausto Vera, Bernard (Zaracho) e Gustavo Scarpa (Alisson); Paulinho e Deyverson (Cadu). Técnico: Gabriel Milito.

GOLS - Cuello, aos 16 minutos do primeiro tempo; Paulinho, aos 12 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Cuello e Elías Báez (San Lorenzo).

ÁRBITRO - Gustavo Adrian Tejera Capo (URU).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires (ARG).