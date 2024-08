Palmeiras crê em clima de Libertadores contra o Botafogo para dar resposta à torcida

O Palmeiras visita o Botafogo nesta quarta-feira, às 21h30, no Engenhão, no Rio de Janeiro, para o primeiro confronto das equipes pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Além da vitória em uma rivalidade recente entre os clubes, o time de Abel Ferreira precisa reanimar o torcedor depois de resultados adversos e a eliminação na Copa do Brasil, diante do Flamengo.

A expectativa para o confronto é alta, já que os dois times protagonizaram um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro quando se encontraram no primeiro turno da competição, com vitória do Botafogo por 1 a 0. O momento, contudo, é outro. Desde então, o Palmeiras teve sete jogos, dos quais venceu apenas dois - com três derrotas e dois empates.

Para superar isso, o elenco alviverde aposta no bom retrospecto na Libertadores, competição pela qual a equipe ainda não perdeu em 2024. "A Libertadores é diferente. Temos um retrospecto muito bom nesta competição. É manter o foco e saber que são dois jogos. Não podemos, em nenhum momento, vacilar e baixar a guarda. O nosso intuito é ir lá, lutar e fazer uma grande partida para buscar um bom resultado e depois decidir na nossa casa", projetou o atacante Rony.

O jogador considera que a eliminação diante do Flamengo, mesmo com vitória no segundo jogo, já foi superada. Fica o aprendizado para que o primeiro jogo de uma decisão de 180 minutos não seja desperdiçado desta vez.

Para o duelo, Abel Ferreira ainda tem desfalques importantes. Dudu e Mayke estão fora após casos de dores na panturrilha. A boa notícia é que a delegação palmeirense no Rio tem Estêvão de volta. O garoto ficou fora por entorse no tornozelo e no joelho desde a partida contra o Botafogo no Brasileirão.

Ele, junto de Zé Rafael e Felipe Anderson, voltou aos treinamentos junto do grupo palmeirense na segunda-feira. O trio estará à disposição para o duelo.

Após marcar o primeiro gol como profissional, Luighi pode ganhar uma chance na Libertadores. "Batalhei muito para chegar até aqui. Desde os 10 anos, venho trabalhando forte para quando eu recebesse essa oportunidade eu aproveitasse da melhor forma", comemorou o garoto após o empate contra o Flamengo.

O Botafogo pode ter o retorno de Tiquinho Soares, que voltou a treinar depois de três jogos fora por uma lesão no joelho direito. Entretanto, a vaga no ataque alvinegro será disputada também por Igor Jesus, inscrito na última semana. Caberá a decisão ao técnico Artur Jorge.

A certeza é que Mateo Ponte fica na lateral-direita, após afastamento do uruguaio Damián Suárez. Thiago Almada, que disputou a Olimpíada de Paris pela seleção argentina, fará sua estreia no meio campo do Botafogo.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO X PALMEIRAS

BOTAFOGO - John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Thiago Almada; Savarino e Igor Jesus (Tiquinho Soares). Técnico: Artur Jorge.

PALMEIRAS - Weverton; Gustavo Gómez, Murilo e Vitor Reis; Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Raphael Veiga, Zé Rafael e Caio Paulista; Rony e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Esteban Ostojich (URU).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).