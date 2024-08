Camavinga sofre lesão e vira desfalque do Real Madrid para início da temporada europeia

Uma das peças centrais do Real Madrid na conquista da última Liga dos Campeões, Eduardo Camavinga se tornou desfalque para o técnico Carlo Ancelotti antes mesmo do início da temporada europeia. O volante francês se machucou durante o treino, na terça-feira, e já será baixa na disputa da Supercopa da Europa nesta quarta.

"Após os exames realizados hoje (quarta), nosso jogador Eduardo Camavinga foi diagnosticado com uma entorse do ligamento colateral interno do joelho esquerdo. Evolução pendente", disse o clube espanhol, sem apontar previsão de data para o retorno do jogador de apenas 21 anos.

A imprensa espanhola projetou que o jogador deve ficar afastado dos gramados por um prazo de seis a sete semanas, ou seja, quase dois meses. Assim, o volante perderá as primeiras rodadas do Campeonato Espanhol e a decisão da Supercopa da Europa, nesta quarta, contra a Atalanta - a competição reúne os campeões da Liga dos Campeões e da Liga Europa da temporada passada.

A baixa precoce é preocupação para Ancelotti, que já estava com dificuldades no meio-campo. Para esta temporada, o treinador italiano não conta mais com o alemão Toni Kroos, que se aposentou dos gramados na Eurocopa. O Real não contratou nenhum jogador para substituir o meio-campista. Agora o time perde Camavinga por algumas semanas.

Sem os dois jogadores, Ancelotti deve escalar o meio-campo com o trio Valverde, Tchouaméni e o veterano Luka Modric. Assim, o treinador recua Valverde, que vinha jogando mais adiantado. Modric, por sua vez, volta ao time titular após ficar fora da final da Liga dos Campeões, em maio, por motivos físicos.