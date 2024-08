Mbappé conta como é jogar com Vini Jr. e Bellingham e os primeiro dias no Real Madrid

A dúvida se seria possível encaixar Mbappé, Vini Jr e Bellingham no Real Madrid foi sanada logo na estreia do francês. Com gol sobre a Atalanta na tarde desta quarta-feira, pela Supercopa da Europa, Mbappé foi titular e conquistou seu primeiro título pela equipe espanhola, ao lado dos dois companheiros.

Depois da partida, em entrevista à TNT Sports, ele afirmou que, jogar com atletas de alto nível, é mais fácil. "É o melhor time porque se tem os melhores jogadores aqui. É um prazer jogar com o Vini, com Bellingham, com todos eles", afirmou o atacante.

Mbappé ainda definiu o momento como "mágico", e disse que quer repetir o feito. "Esse time é o maior do mundo. As vezes é uma loucura. Levantamos um troféu. Esse era o objetivo. Um grande prazer estar aqui. Consegui ate marcar um gol. Como atacante, isso é o ideal, quero sempre fazer isso pro time", desejou o camisa 9.

O bom entrosamento de Mbappé com a equipe pode ser explicado pela rápida adaptação à Madri. "Cheguei com a minha personalidade, minha forma natural. Estou conhecendo todo mundo. Eles são fantásticos. Estão me ajudando", contou o atacante que disse que sua única preocupação é pensar no futebol. "Isso eu sei fazer", completou.

O francês de 25 anos foi anunciado pelo clube espanhol em junho deste ano, depois de um longo namoro entre o Real Madrid e o jogador que antes vestia as cores do Paris Saint-Germain. A transferência não teve custos, já que o contrato com o clube parisiense tinha se encerrado. Jogar no Real Madrid era um sonho de Mbappé, de acordo com o próprio jogador.