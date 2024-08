Bia Haddad cai na primeira rodada em Cincinnati e Marcelo Melo vence nas duplas

A brasileira Beatriz Haddad Maia, 22ª do ranking mundial, perdeu em sua estreia no WTA 1000 de Cincinnati nesta quarta-feira. Após vencer a primeira parcial, a tenista não suportou o bom ritmo de jogo da russa Anastasia Pavlyuchenkova (28ª) e levou a virada de 2 sets a 1, 4/6, 7/6 (7/4) e 6/3 em 2h56. O resultado apresenta um aproveitamento de 100% da russa no retrospecto particular com a rival brasileira. São quatro vitórias em quatro disputas.

No primeiro set, Bia abriu vantagem de 2 a 0, mas teve uma quebra de serviço e sofreu o empate. A reação, porém, não demorou, e ela voltou a abrir uma diferença de dois games (4 a 2). A partir daí, foi administrar a gordura para fazer 1 a 0 em sets.

De volta à quadra, Pavlyuchenka e Bia realizaram uma segunda parcial bem disputada, que só foi definida no tiebreak em favor da tenista russa (7/4). No terceiro set, Bia oscilou e acabou comprometendo sua atuação. A adversária ganhou três games seguidos (3 a 1) e manteve um jogo consistente para definir o triunfo em 6/3.

MARCELO MELO VENCE NAS DUPLAS

O tenista Marcelo Melo estreou com vitória nas duplas, ao lado de Alexander Zverev, nesta quarta-feira ao superar os anfitriões americanos Nathaniel Lammons e Jackson Withrow por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 10/2 em 1h27 de um confronto bastante disputado.

Feliz pelo resultado, o brasileiro agora aposta em uma evolução da dupla para conseguir manter o nível de atuações no torneio que serve de preparação para o US Open, último Grand Slam da temporada.

"Acho que jogamos muito bem. Aproveitamos as chances que a gente teve e fomos superiores durante toda a partida. Foi um belo resultado diante de uma dupla que vem atuando muito bem. Agora é usar toda a energia para o próximo compromisso", afirmou Marcelo Melo.

Os dois tenistas voltam à quadra nesta quinta e encaram Marcelo Arevalo, de El Salvador, e o croata Mate Pavic, cabeças de chave número 4, pelas oitavas de final. Este é o quarto torneio que Melo e Zverev atuam em parceria nesta temporada. O melhor resultado foi o vice-campeonato no ATP de Monte Carlo, em abril. Juntos, eles também disputaram o Masters 1000 de Indian Wells e o torneio de Roma.

Na chave de simples, o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, confirmou o seu favoritismo e superou o americano Alex Michelsen em dois sets com parciais de 6/4 e 7/5. Já Stefanos Tsitsipas levou um susto. Após sair perdendo, ele precisou de uma virada para bater Jan-Lennard Struff por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 6/3.

Já o canadense Felix Auger-Aliassime (19º) não tomou conhecimento de Aleksandar Kovacevic (79º) venceu o americano com facilidade ao aplicar um 6/3 e 6/1 para definir o triunfo e confirmar sua permanência no torneio. Por fim o dinamarquês Holger Hune (16º) também passou de fase ao derrotar o italiano Matteo Berrettini (42º) por 2 sets a 1 de virada (2/6, 6/1 e 6/4).