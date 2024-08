Mauricio sai Engenhão feliz pelo gol e confiante no Palmeiras apesar da derrota para o Botafogo

Apesar da derrota o Botafogo, nesta quarta-feira, Mauricio deixou o gramado do Engenhão feliz pelo gol marcado e confiante que o Palmeiras vai conseguir na próxima quarta-feira, no Allianz Parque, reverter a situação e conseguir a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores.

"Feliz pelo gol, claro que triste pelo resultado. A gente queria uma vantagem boa para levar em casa, mas não está nada decidido. Temos 90 minutos em casa e com apoio da torcida para conseguir a classificação", disse o jogador, substituído aos 11 minutos da etapa final por Estevão.

O Palmeiras vai precisar de UA vitória por dois gols de diferença para se garantir na próxima fase da Libertadores. Um triunfo por placar simples vai levar a decisão para a disputa de penalidades. O Botafogo joga por um empate para seguir na competição sul-americana.

Antes da 'decisão' com o Botafogo, o Palmeiras volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, quando terá pela frente o clássico com o São Paulo.