Correçã: Quatro nadadores obtêm índice no Troféu José Finkel para disputa do Mundial

A nota enviada anteriormente contém um erro no título. A competição que trata o texto é o Troféu José Finkel, e não o Maria Lenk. Segue a versão corrigida:

Quatro atletas nadaram, nesta quarta-feira, abaixo do índice para o Campeonato Mundial de Piscina Curta e pelos revezamentos 4x50 metros livre misto e 4x200m livre masculino e feminino no segundo dia de finais do Campeonato Brasileiro de Natação, o Troféu José Finkel, em Florianópolis. O Mundial será disputado em dezembro, em Budapeste, na Hungria.

A equipe da Unisanta composta por Tiago Senna, Stephanie Balduccini, Marco Júnior e Daynara de Paula venceu o revezamento 4x50m livre misto, com o tempo de 1min32s01. O pódio foi completado pelo SESI-SP, em segundo, e pelo Pinheiros, em terceiro.

Nos 200m costas masculino, Nicolas Albiero, do Minas, venceu com o tempo de 1min52s57, abaixo do índice para o Mundial. Flávio Oliveira, do Pinheiros, ficou com a prata e Leonardo de Deus, do Unisanta, terminou com o bronze. Na prova feminina, Maria Pessanha, do Pinheiros, venceu com 2min11s12, seguida por Fernanda Goeij, do Minas, e Alexia Assunção, do SESI SP.

Nos 50m peito masculino, Caio Pumputis (Pinheiros) fez o índice e foi ouro na prova com o tempo de 26s42. João Gomes Júnior (Pinheiros), ficou com a prata com 26s67, enquanto Diego Prado (Unisanta), completou o pódio.

Outro índice da noite foi obtido por Leonardo Santos (Pinheiros) nos 200m medley, com o tempo de 1min54s75 abaixo da marca para o Mundial. Vinicius Lanza (Minas) ficou em segundo com 1min55s89 e Caio Pumputis completou o pódio em terceiro com 1min56s16.

Na prova feminina o pódio foi formado por Fernanda Celidônio (Pinheiros) com 2min09s66, que fez o índice para o Mundial e ficou na primeira colocação, à frente de Nathalia Almeida (Unisanta) em segundo e Bruna Leme do Corinthians na terceira colocação.

As últimas provas da noite, os revezamentos 4x200m livre teve como campeão no feminino o time da Unisanta com a mesma formação da seleção brasileira finalista da prova no Jogos Olímpicos de Paris-2024. O pódio contou com Minas no segundo lugar e o bronze para o SESI SP. O Minas Tênis Clube no masculino venceu, seguido por Pinheiros em segundo e Flamengo em terceiro.