Guarani contrata meia Estevão, do Internacional, por empréstimo para Série B

O Guarani foi ao mercado para reforçar o setor criativo para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube paulista chegou a um acordo com o Internacional pelo empréstimo do meia Estevão, de 22 anos, que já treina com o time desde o início da semana.

O setor era uma das prioridades da equipe, que só contava com Luan Dias como meia de origem. No próximo compromisso, Luan precisará cumprir suspensão e o técnico Allan Aal terá "dor de cabeça" para escalar o time. Se for regularizado a tempo, Estevão vira uma opção, embora improvável, já que não atua desde o fim de maio.

O novo reforço do Guarani começou no Santos, mas chegou ao Internacional ainda nas categorias de base. Em 2022 e 2023, teve chances no profissional, mas não se firmou. Nesta temporada, foi emprestado ao Vila Nova, onde fez 15 jogos e um gol. Seu contrato com o clube gaúcho vai até 30 de junho de 2026.

Com a vitória por 2 a 0 diante do Vila Nova, o Guarani chegou a 14 pontos, mas segue na lanterna (20º). O primeiro time fora do Z-4 é o Botafogo, com 22. No sábado, às 15h30, visita a Chapecoense pela 21ª rodada em confronto direto, já que o adversário tem 19 pontos, em 17º.