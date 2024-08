Raniele tem lesão na panturrilha e vira desfalque do Corinthians contra o Fluminense

O Corinthians tem mais um problema para a partida com o Fluminense, neste sábado, às 21h, no

Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Raniele foi

diagnosticado com um estiramento na panturrilha direita. O clube não definiu a data de

retorno do atleta aos gramados, mas afirmou que o mesmo "já está em tratamento com os

Fisioterapeutas".

Além de Raniele, o Corinthians também não poderá contar com o volante Alex Santana e o

atacante Yuri Alberto, lesionados. Com um desconforto na coxa, Romero não teve lesão

constatada, mas ainda é dúvida para o duelo. A situação do atleta ainda será melhor avaliada

pelo departamento médico do clube e a comissão técnica.

Nesta quinta-feira, no Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava, o Corinthians fez um trabalho

de força na academia e realizou o aquecimento no campo. Os comandados do treinador Ramón Díaz

realizaram três exercícios técnicos: troca de passes em saída de pressão, construção e

finalização, e jogo em campo reduzido.

O dia marcou também a apresentação do atacante Talles Magno, que se emocionou ao falar como

reforço do Corinthians, ao lado da mãe. O jogador subiu o nível de poder ofensivo da equipe e

já marcou dois gols com a camisa alvinegra, em duas partidas realizadas.

Contra o Fluminense, o Corinthians fará uma partida direta contra o rebaixamento. O time

paulista é o 17º colocado, com 21 pontos, um a mais do que a equipe carioca. O Vitória, com

21, é o primeiro fora do descenso.