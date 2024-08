Diogo Barbosa sofre cirurgia no joelho direito e desfalca o Fluminense

Titular com o técnico Mano Menezes nas últimas partidas, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa foi submetido a uma cirurgia no joelho direito após se contundir no clássico diante do Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado.

O jogador sofreu uma lesão no menisco e a opção pelo procedimento cirúrgico foi feita nesta quarta-feira. O departamento médico do clube carioca não divulgou um prazo que o atleta volte a jogar.

Forte na marcação e ainda com fôlego para apoiar, Diogo se firmou na posição. Sem poder contar com o atleta, Mano Menezes ainda não definiu o substituto para a partida deste sábado com o Corinthians, no Rio.

Como o veterano Marcelo também está entregue ao departamento médico, é provável que o jovem Esquerdinha seja confirmado na posição diante do duelo com a equipe paulista.

A partida tem caráter de decisão, já que tanto Fluminense como Corinthians estão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mano Menezes vai aproveitar o treino desta sexta-feira para definir o time que entra em campo. Ele deve contar com os retornos de Nonato e Serna para a partida.