Freguesia recente para os cariocas é um desafio para Abel deixar Palmeiras vivo na Libertadores

A derrota por 2 a 1 frente ao Botafogo, na última quarta-feira, na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, deixou o técnico Abel Ferreira em uma situação em que nunca esteve no Palmeiras. O treinador vem sofrendo fortes críticas e jamais ficou tão pressionado no cargo, desde a sua chegada, em outubro de 2020. O português tem a chance de dar uma resposta e recolocar o clube nos "trilhos", mas terá que passar por um retrospecto recente ruim contra clubes cariocas.

Em menos de 30 dias, o Palmeiras perdeu para Fluminense (1 a 0) e Botafogo (1 a 0) no Brasileirão, foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, mesmo vencendo o jogo de volta, no Allianz Parque, por 1 a 0 - já que perdeu no Rio de Janeiro por 2 a 0 - , e levou 2 a 1 do Botafogo na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

A única vitória no ano sobre cariocas foi diante do Vasco, também pelo Campeonato Brasileiro, por 2 a 0. Contra o Flamengo, os times ficaram no empate sem gols. Ou seja, há um incômodo no Palmeiras quando se trata de adversários do Rio de Janeiro.

Para passar por essa "freguesia", Abel Ferreira contará com um Allianz Parque lotado por seus torcedores, que prometem empurrar o clube rumo às quartas de final até o apito final. Em campo, terá Estevão. O jovem, de apenas 17 anos, é a principal arma da equipe. No Rio, entrou no segundo tempo e mudou a forma do Palmeiras atuar dentro das quatro linhas.

O treinador se apoia ainda nos recém-contratados Maurício e Felipe Anderson. O primeiro não fez uma grande partida em seu sétimo jogo com a camisa do Palmeiras, mas marcou o seu primeiro gol pelo clube. O segundo ainda não teve uma atuação que o fez a ser ídolo da Lazio e a despertar o interesse da Juventus.

Por outro lado, Abel não contará com Dudu. Ídolo da torcida, o atacante teve poucas oportunidades desde o imbróglio com o Cruzeiro e recentemente sofreu uma nova lesão e, segundo o treinador, ficará afastado por cerca de um mês.

Para a partida, Abel poderá ainda abrir mão do esquema de três zagueiros, muito por causa do baixo rendimento de Murilo contra o Botafogo. Poderá haver também algumas mudanças, já que o lateral Vanderlan e o atacante Rony também não se destacaram.

Palmeiras e Botafogo se enfrentam na próxima quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo. Para servir de apoio, o time paulista poderá se basear na vitória por 4 a 3 sobre o rival no ano passado, quando iniciou a arrancada rumo ao título nacional.

Antes, porém, o Palmeiras terá um clássico pela frente. O time alviverde enfrenta o São Paulo neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 23ª rodada. Uma vitória poderá dar a moral que o time precisa para se recuperar da sequência negativa na temporada.