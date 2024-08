Ajax classifica na Liga Europa após disputa de 34 pênaltis e 'goleiro quarentão' como herói

Quanto tempo um torcedor consegue segurar a ansiedade e o nervosismo durante uma disputa de pênaltis do seu time? Para a torcida do Ajax, foi necessário esperar uma 'eternidade' para acabar com a tensão durante o duelo de penalidades contra o Panathinaikos na Liga Europa. Foram necessárias 34 cobranças na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, para definir o classificado após o empate por 1 a 1 no placar agregado.

A situação era ainda mais dramática para os torcedores do clube holandês porque a equipe havia vencido o jogo de ida por 1 a 0 e sofreu o gol da derrota na volta aos 44 do segundo tempo, marcado por Tete, da equipe grega. Na prorrogação, o Ajax ainda teve um gol de Traore anulado pelo VAR por conta da falta. O placar se manteve e a disputa de pênaltis foi estabelecida.

As cobranças não começaram boas para o Panathinaikos, que errou com Daniel Mancini. O Ajax acertou todas as suas cobranças e bastava que o atacante Brian Brobbey fizesse o gol no último pênalti, mas o jogador perdeu e a vaga teve que ser decidida nas demais cobranças.

O placar se manteve empatado e chegou a ter sete cobranças seguidas para cada lado que acertaram a meta. No total foram 17 cobranças para cada um dos times. No fim, entrou o grande herói da classificação.

Remko Jurian Pasveer, goleiro de 40 anos, já havia defendido três cobranças na longa disputa de penalidades. Após as cobranças terem 'dado a volta' e retornado para os primeiros cobradores, Pasveer brilhou mais uma vez e defendeu duas cobranças seguidas: Mladenovic e Tonny Vilhena. Para completar, o goleiro fez o seu gol quando cobrou o 11º pênalti.

Do lado do Ajax, Brian Brobbey perdeu novamente sua chance de se consagrar, mas viu Aton Gaaei marcar na 34ª penalidade e selar a classificação.

Agora, o Ajax ainda tem mais um compromisso pelos playoffs da Liga Europa, caso queira disputar a fase de grupos da competição continental. Enfrentará o Jagiellonia, da Polônia. Os jogos acontecem na próxima quinta-feira, (dia 22) e a volta no dia 29.