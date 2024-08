Zubeldía admite falta de precisão, mas vê empate como positivo para o São Paulo na Libertadores

O São Paulo fez uma partida fraca tecnicamente, pouco arriscou, mas conseguiu sair do Uruguai com um empate sem gols diante do Nacional, nesta quinta-feira, o que lhe deixa com plenas condições de conquistar uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores no duelo de volta, no Morumbis. O técnico Luis Zubeldía apontou algumas falhas da equipe, mas enxergou o resultado como positivo para as ambições do time no torneio.

"Sabíamos que seria um jogo duro. Estamos enfrentando o Nacional, uma equipe de história, que tem bons jogadores. Nesta instância, quando se joga num cenário diferente, as partidas são difíceis. Neste contexto, umas coisas fizemos bem, em outras faltou ter mais precisão, como de visão panorâmica para termos mais situações de gols. Mas outras fizemos bem. Foi um bom passo para a equipe", disse o treinador, que lembrou que uma classificação da Libertadores é disputada em 180 minutos.

"Em alguns momentos nos defendemos, em outros eles nos apertaram com chutes. Foi um jogo complicado. Nos faltou mais progressão com a bola, chegar ao gol rival, mas assim são as copas. Por isso, dizem que são jogos de 180 minutos, quem tem os melhores 180 minutos possivelmente passa", completou.

O treinador aproveitou também para exaltar o elenco do São Paulo. "É importante, a cada partida, detectar onde estão os espaços. Temos alguns jogadores para jogar atrás da linha de atacante. O Lucas pela direita, centro e esquerda. O Rato com a perna invertida, Ferreira também. Luciano no meio, dependendo do jogo. Às vezes, controlamos as situações de ataque com um jogador em uma posição, depois em outra. Temos essa flexibilidade como equipe. Em geral, isso nos ajuda."

Com o 0 a 0 , o São Paulo chegou ao quinto jogo consecutivo sem sofrer gols e precisando de apenas uma simples vitória para se garantir nas quartas de final da competição. O duelo de volta será na quinta-feira, às 19h, no Morumbi.

Antes, porém, terá que se preocupar com o Palmeiras, em duelo direto pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O clássico será disputado neste domingo, às 16h, no Allianz Parque.