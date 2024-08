Adolescente morre após passar mal durante treino de futebol americano sob forte calor

O jogador de futebol americano Semaj Wilkins morreu nesta terça-feira, após passar mal durante um treino realizado na escola New Brockton High School, no Alabama, nos Estados Unidos.

O treinamento começou por volta das 16 horas e, nesse horário, o termômetro marcava cerca de 38°C de temperatura na cidade de New Brockton, onde a escola está localizada. Meia horas após o início das atividades físicas, Wilkins desmaiou.

O garoto chegou a ser atendido no campo e foi levado até o hospital Medical Center Enterprise, mas acabou não resistindo. Ele tinha 14 anos.

"Semaj era um jovem que trouxe alegria e inspiração para seus colegas, companheiros de equipe, treinadores e membros da escola", disse a Superintendente das Escolas do Condado de Coffee, Kelly Cobb, em um comunicado nesta quinta-feira, dia 15. "Sua perda será profundamente sentida por todos que o conheciam."

Segundo a WDHN, canal de TV filiado ao conglomerado de mídia americano ABC, o Serviço Nacional de Meteorologia havia indicado que a região enfrentaria altos níveis de calor durante a tarde.

Arnold Woodham, legista do Condado de Coffee, classificou a morte do estudante como uma "emergência médica". Ao canal de televisão, Woodham afirmou que a morte não necessariamente ocorreu por conta do calor e que o motivo oficial do óbito ainda é desconhecido.

Após a morte de Wilkins, sua família organizou um financiamento coletivo online para arcar com os custos do funeral e do enterro.