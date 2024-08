Primeiro-ministro diz que Polônia pretende sediar Olimpíada de 2040 ou 2044

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, afirmou nesta sexta-feira que o país pretende apresentar candidatura para sediar a Olimpíada em 2040 ou 2044. Trata-se da primeira vez que o país europeu tentará receber os Jogos Olímpicos de Verão.

"A vida mostrará se essa é uma meta realista. Levando em conta as decisões iniciais, compromissos, declarações do Comitê Olímpico Internacional, podemos falar sobre 2040 ou 2044", disse o político em discurso realizado na cidade de Karczew, ao sul da capital Varsóvia. "Dedico esta decisão aos jovens de 10, 12, 15 anos de hoje de que a Polônia fará esforços formais para organizar os Jogos Olímpicos."

O primeiro-ministro de 67 anos prometeu investimentos para renovar e expandir as instalações de treinamento esportivo para jovens. "Provavelmente não estarei correndo pelo campo quando a Olimpíada for realizada na Polônia. Mas posso fazer muito nos próximos anos para tornar esse sonho um projeto real."

O anúncio de Tusk vem após uma fraca performance da Polônia na Olimpíada de Paris-2024, na qual a delegação polonesa conquistou apenas uma medalha de ouro. No total, foram 10 pódios, com um 42º lugar na classificação geral, tornando-se o pior desempenho do país desde 1956.

Entre os grandes eventos esportivos do mundo, a Polônia já sediou a Eurocopa de 2012 em parceria com a Ucrânia. O país nunca recebeu uma edição dos Jogos Olímpicos, seja de Verão ou de Inverno.

"Eu vi os Jogos em Paris e posso dizer que, do lado organizacional, somos capazes de organizar tal evento. Acho que o esporte polonês está esperando por isso", declarou o ministro dos Esportes da Polônia, Slawomir Nitras.