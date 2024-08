Confederação revela salto histórico de 1080º que Rebeca não tentou na Olimpíada de Paris

Dona de quatro medalhas olímpicas para o Brasil nos Jogos de Paris-2024, Rebeca Andrade não executou na capital francesa um dos movimentos que eram mais aguardados pelos brasileiros. A ginasta elaborou um movimento inédito que envolve um "Triplo Twist Yurchenko" (TTY) e tem tripla pirueta. Quando executado em competição oficial, poderá ser chamado de "Andrade", em homenagem a atleta.

Mas a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) matou a curiosidade de muitos fãs da ginasta ao publicar um vídeo mostrando como é a execução do salto feito por Rebeca. Na publicação, a CBG deixou no ar quando a brasileira executará o seu salto. "Quem sabe numa próxima?", escreveu no post.

Esse salto, quando for oficializado, se tornará o segundo mais complexo da ginástica mundial, perdendo apenas para o salto "Biles II", criado e executado pela norte-americana Simone Biles. O "Andrade" tem 6,0 pontos de dificuldade, 0,4 a menos que o movimento da ginasta americana.

A ginasta entrará em ação no Campeonato Brasileiro de Ginástica, em setembro deste ano, que ocorrerá em João Pessoa, na Paraíba. Mas o TTY (em sua sigla técnica) ainda não deve ser executado, segundo a própria ginasta, porque ele só será batizado com seu nome e oficializado em uma competição da Federação Internacional de Ginástica (FIG), e não em um campeonato nacional da CBG.

"No Brasileiro, não, porque fiquei um tempo sem treinar. Mas eu espero fazer o salto um dia, porque ele estava muito bonito, e me esforcei", explicou Rebeca em coletiva após treino pelo Flamengo nesta semana.