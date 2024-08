Mikel Arteta esbanja confiança por fim do jejum do Arsenal no Inglês: 'Estamos animados'

O Arsenal bateu na trave do Campeonato Inglês nas duas últimas temporadas, perdendo o título na reta final para o Manchester City. Mas, se depender do ânimo do técnico Mikel Arteta, o jejum que dura desde 2003/04 chegará ao fim agora, na competição que deu a largada nesta sexta-feira. A estreia ocorre neste sábado, diante do Wolwerhampton, no Emirates Stadium.

"Estamos realmente muito animados", disse Mikel, confiante em resultados positivos desde a largada para a equipe não deixar os concorrentes desgarrarem. "Estamos perdendo a competição há muitas semanas, é muito tempo para nós. Estamos dispostos a começar diferente e entusiasmados", mostrou ambição.

"No último dia (da temporada passada), tivemos uma reunião com todos os jogadores do clube e eles vieram até mim e disseram: 'nós vamos fazer isso no ano que vem, nós vamos ser melhores, nós queremos mais.' E quando você vê isso, você aceita que eles são os que impulsionam essa ambição, então isso é sempre possível."

O treinador sabe que terá uma concorrência grande com o atual tetracampeão Manchester City, os renovados United e Chelsea, além dos sempre perigosos Liverpool, Tottenham, Newcastle e Aston Villa. Mas vê o astral diferente.

"É como se você estivesse tentando escalar a montanha mais alta. É a liga mais difícil do mundo e você se sente cercado por muitas pessoas que têm a mesma ambição todos os dias para alcançá-la. Certamente vamos tentar", avaliou. Admitiu, antes de falar sobre o que é preciso pela taça.

"Quebrar recordes novamente e ganhar mais pontos porque não está sendo o suficiente. Com o nível em que estamos competindo, cada temporada está ficando mais difícil. Teremos que melhorar novamente, com certeza", disse.

"Não sei o que é perfeito, mas tem que ser muito próximo dos números que vimos nos últimos anos. As demandas que colocamos sobre eles internamente têm que ser muito maiores do que qualquer um pode colocar sobre nós em qualquer posição em que sintamos pressão", seguiu. "Esse é o nível que temos de atingir todos os dias aqui. Se fizermos isso, nossos níveis aumentarão e todos se beneficiarão."