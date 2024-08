Ponte Preta sai atrás e busca empate com o Goiás no final pela Série B

Em um jogo amarrado e com poucas chances criadas, Ponte Preta e Goiás ficaram no empate por 1 a 1 na noite desta sexta-feira no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 21ª rodada da Série B do Brasileiro.

O Goiás, que foi mais perigoso nos contra-ataques, abriu o marcador aos 41 minutos do primeiro tempo com Mateus Gonçalves. A Ponte marcou no final também, mas no segundo tempo, com Dodô, aos 42, em uma cobrança de falta, que até lembrou o gol de Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 2002.

A Ponte Preta perde os 100% de aproveitamento como mandante desde a chegada do treinador Nelsinho Baptista. Eram seis vitórias seguidas em casa. Sem perder há três jogos, está na 11ª colocação, com 28 pontos. Eliminado da Copa do Brasil na última semana pelo o São Paulo, o Goiás está na sétima colocação, com 29, e tem um jogo a menos que a maioria dos concorrentes.

No final da partida, o lateral-esquerdo Sander, do Goiás, deixou o jogo de ambulância após um choque de cabeça com Castro, da Ponte Preta. Ele caiu desacordado e foi encaminhado para um hospital de Campinas.

A partida começou amarrada. O Goiás foi melhor no começo, subiu a marcação e dificultou a saída de bola da Ponte Preta, porém, mesmo melhor, não era efetivo no setor ofensivo.

Mas quem criou a primeira boa chance de gol foi o time paulista. Aos 19, após cruzamento pela direita, a bola sobrou para Gabriel Novaes, que bateu de primeira, mas mandou por cima do gol.

Mais atenta, o time da casa seguiu mais objetivo em campo e aos 29, Elvis subiu mais alto que a defesa adversária e cabeceou para a boa defesa de Tadeu. Mesmo com as chances criadas, a Ponte não conseguia ter as rédeas da partida e sofria com alguns contra-ataques do Goiás.

E em um cochilo da defesa da casa, o Goiás abriu o marcador aos 41. Mateus Gonçalves recebeu nas costas da defesa, invadiu a área e deslocou o goleiro Pedro Rocha para marcar. Nos acréscimos, Mateus Gonçalves cruzou rasteiro pela esquerda e Thiago Galhardo, na pequena área, desperdiçou ótima chance de marcar o segundo.

A Ponte Preta voltou com a mesma postura do primeiro tempo. Errando muitos passes, a torcida passou a se irritar desde o início e protestar contra o fraco futebol apresentado.

Na base mais do 'chutão' do que na técnica, o time paulista ensaiava uma pressão sobre o Goiás. Porém, era o time goiano que era mais perigoso no contra-ataque e Thiago Galhardo só não fez o segundo porque parou na boa defesa de Pedro Rocha após aparecer sozinho na cara do goleiro da Ponte.

O time paulista buscou o empate aos 42 em um lance individual. Dodô bateu falta da entrada da área pela direita, de curva, e acertou o ângulo direito de Tadeu. Ele soube aproveitar a barreira com apenas dois defensores. No final, a Ponte ainda teve a chance da virada nos pés de Matheus Régis, mas não soube aproveitar.

Na próxima rodada, a 22ª da Série B, a Ponte Preta terá o Amazonas pela frente na terça-feira, às 21h, na Arena Amazônia. O Goiás encara o Brusque na quarta-feira, no estádio Haillé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia, às 21h.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 1 GOIÁS

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Mateus Silva, Joílson e Gabriel Risso (Thomas); Emerson Santos (Ramon), Castro e Elvis (Dodô); Everton Brito, Venícius (Renato) e Gabriel Novaes (Matheus Régis). Técnico: Nelsinho Baptista.

GOIÁS - Tadeu; Dieguinho, Messias, David Braz e Sander (Douglas Teixeira); Aloísio, Marcão (Nathan Melo) e Rafael Gava (Régis); Welliton Matheus (Rildo), Ángelo Rodríguez (Thiago Galhardo) e Mateus Gonçalves (Edu Júnior). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Mateus Gonçalves, aos 41 minutos do primeiro tempo e Dodô, aos 42 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Elvis, Castro e Renato (Ponte Preta); Régis, Dieguinho e Rildo (Goiás).

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

RENDA - R$ 110.020.00.

PÚBLICO - 5.503 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).