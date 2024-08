Com reservas, Grêmio tenta manter bom momento no Brasileirão diante do Bahia

Em grande reação no Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta a campo neste sábado para um duelo complicado com o Bahia. Eles se enfrentam às 16h no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 23ª rodada.

O Grêmio está invicto há cinco jogos na competição, sendo quatro vitórias, três delas de forma consecutiva nas últimas rodadas. Superou Vasco (1 a 0), Athletico (2 a 0) e Cuiabá (3 a 1). Com isso, saltou para 24 pontos, em 14º lugar, mesmo com dois jogos a menos, contra Criciúma e Atlético-MG. Se tivesse os seis pontos dessas partidas, estaria em oitavo.

Para manter o bom momento, porém, o técnico Renato Gaúcho não fará uso de todos os titulares. Isso porque já pensa no confronto decisivo com o Fluminense na terça-feira, no Maracanã, pelas oitavas da Copa Libertadores. No jogo de ida, em Curitiba (PR), o Grêmio venceu por 2 a 1.

Na defesa, Kannemann voltou após dores musculares, mas deve ser poupado. Ainda mais porque Rodrigo Ely não jogará contra o Fluminense por suspensão. Na lateral-esquerda, Mayk seria o nome para substituir Reinaldo, mas teve um desconforto muscular e Zé Guilherme pode ganhar uma chance. Os atacantes recém-chegados, Arezo e Aravena, devem fazer o primeiro jogo como titulares.

Concentrado na Libertadores, Renato Gaúcho não projetou muito o duelo com o Bahia, mas comemorou o poder de reação contra o Fluminense e o bom momento vivido por seu times, após muitos períodos complicados. "Reagimos contra um grande adversário e vencemos, isso é o mais importante. E agora tenho mais opções para mudar o elenco. Fizemos boas contratações no mercado e isso ajuda muito."

O Bahia enfrentou um momento de baixa, com cinco jogos de jejum, sendo três derrotas. Na última rodada, porém, venceu o clássico com o Vitória por 2 a 0, ganhou ânimo e quer consolidar a reação. Está em sétimo lugar com 35 pontos, três a menos do que o Palmeiras, que fecha o G-4 com 38. O time baiano não tem jogos atrasados.

A preocupação do técnico Rogério Ceni é o meia Everton Ribeiro, que levou uma pancada no rosto, perto do seu olho esquerdo. Ele não treinou durante a semana, mas viajou com a delegação. Se não tiver condições de jogo, Carlos de Pena entra no time. O atacante Biel, com dores nas costas, também não treinou e sequer viajou com o time. Adriel, Marcos Victor, Gilberto, Acevedo, Rezende e Ademir completam a lista de desfalques.

Ceni comemorou a qualidade de trabalho após vencer o clássico Ba-Vi. "Tivemos uma semana de paz para trabalhar. Agora temos mais um jogo difícil e o objetivo é nos manter perto desses times que estão subindo na tabela de classificação."

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X BAHIA

GRÊMIO - Rafael Cabral; Fábio, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Zé Guilherme; Dodi, Pepê e Monsalve; Gustavo Nunes, Aravena e Arezo. Técnico: Renato Gaúcho.

BAHIA - Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos de Pena) e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).