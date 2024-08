Jorge Martín bate recorde da pista, supera Bagnaia e faz a pole da etapa da Áustria de MotoGP

A briga pelo título da MotoGP continua acirrada entre Jorge Martín e Francesco Bagnaia. Neste sábado, o espanhol superou seu rival e bateu o recorde do Red Bull Ring ao cravar a pole position da etapa da Áustria em incríveis 1min27s748, apenas 0s141 mais rápido do que o italiano.

Existia certa dúvida sobre o que Jorge Martín poderia render neste sábado, já que havia sofrido um corte no dedo ocasionado por uma queda no banho na noite de sexta-feira. O espanhol, no entanto, mostrou que está empenhado em defender seu posto na primeira colocação no campeonato.

A primeira fila ainda terá Marc Márquez largando na terceira posição. Destaque também para Aleix Espargaró, que surpreendeu ao cravar a quarta melhor volta do dia. Ele terá ao seu lado Jack Miller e Maverick Viñales.

Quem desapontou foi Enea Bastianini, que vem brigando pelo título com Bagnaia e Martín. Ele ficou apenas na sétima posição e terá que fazer uma corrida de recuperação para brigar pelas primeiras posições. Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Pol Espargaró completam o top-10.

O treino classificatório não contou com Fabio Di Giannantonio, que estará ausente no final de semana. Ele sofreu uma queda de sua VR46 e acabou deslocando o ombro esquerdo e, consequentemente, impedido de competir.

A MotoGP volta ainda neste sábado, às 10h, pelo horário de Brasília, para a corrida sprint da etapa da Áustria. A corrida acontecerá no domingo, às 9h.

Confira o grid de largada para a etapa da Áustria:

1.º - Jorge Martin (ESP/Pramac), em 1min27s748

2.º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), em 1min27s889

3.º - Marc Marquez (ESP/Hondai), em 1min28s292

4.º - Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), em 1min28s344

5.º - Jack Miller (AUS/KTM), em 1min28s546

6.º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), em 1min28s645

7.º - Enea Batistini (Ducati) - 1min28s682

8.º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), em 1min28s724

9.º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), em 1min28s732

10.º - Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), em 1min28s763

11.º - Alex Marquez (ESP/Gresini), em 1min28s792

12.º - Brad Binder (AFS/KTM), em 1min28s910

13º Miguel Oliveira (POR/KTM), em 1min28s635

14.º - Pedro Acosta (ESP/KTM), em 1min28s659

15.º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), em 1min29s047

16.º - Augusto Fernández (ESP/KTN), em 1min29s104

17.º - Johann Zarco (FRA/Pramac), em 1min29s165

18.º - Luca Marini (ITA/VR46), em 1min29s259

19.º - Joan Mir (ESP/Repsol Honda), em 1min29s344

20.º - Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), em 1min29s428

21.º - Alex Rins (ESP/LCR Honda), em 1min29s552

22.º - Takaaki Nakagami (JAP/Honda), em 1min29s612

23.º - Stefan Bradl (ALE/Honda), em 1min29s392

24º - Lorenzo Savadori (ITA/Asprilia), em 1min29s899

Não competiu: Fabio Di Gianantonio (ITA/Gresini)