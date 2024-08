Homem tenta roubar relógio de Cornor McGregor, leva encarada e ganha autógrafo no fim

Uma situação bastante inusitada aconteceu durante um encontro do lutador do UFC Conor McGregor e um grupo de fãs. Não se sabe a exata localidade, mas o irlandês estava com seu filho Rian no colo quando parou para cumprimentar e dar autógrafos no que parece ser um píer com barcos.

Neste momento, um rapaz tentou roubar seu relógio enquanto McGregor assinava a camisa de outra pessoa. O mais curioso é que o próprio 'fã' estava filmando toda a situação. Sorrindo, esticou a mão até o relógio do lutador, que rapidamente retirou o braço e deu uma encarada no jovem, que pareceu não ligar e continuou filmando. No fim, deu o próprio braço para que Conor McGregor desse um autógrafo em sua pele.

O ato destemido divertiu e chamou a atenção dos internautas. "Louco!", publicou um no X, antigo Twitter. "Por que tentar um negócio desse?", questionou outra pessoa.

Não se sabe ao certo o valor do relógio usado pelo lutador irlandês naquele momento, mas recentemente viralizou uma foto de uma peça de alto valor usada por McGregor.

Fabricado pela Jacob & Co, peça se chama Astronomia Tourbillon Baguette e vale cerca de R$ 5,5 milhões. O relógio é extremamente complexo e cheio de detalhes, com direito a um globo de magnésio e uma base diamantes por dentro.