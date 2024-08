Bagnaia vence corrida sprint da etapa da Áustria de MotoGP e empata com Martín no Mundial

Francesco Bagnaia prometeu ser agressivo na largada da corrida sprint da etapa da Áustria de MotoGP e cumpriu. O italiano cravou uma bela briga com Jorge Martín nas primeiras voltas, ultrapassou o espanhol e se aproveitou de uma punição recebida pelo seu adversário para vencer sem maiores problemas. Com isso, ambos chegam para a corrida principal com os mesmos 250 pontos no Mundial de Pilotos.

Martín recebeu a punição de uma volta longa ao sair da pista na curva 2 do Red Bull Ring. O espanhol acabou caindo para o terceiro lugar e não conseguiu mais se aproximar de Bagnaia. No entanto, com a queda de Marc Márquez, voltou a assumir a segunda posição, evitando que o italiano abrisse vantagem na liderança - ele está na frente pelos critérios de desempate.

Aleix Espargaró, com uma corrida consistente, acabou completando o pódio com o terceiro lugar. Também pontuaram: Enea Bastianini, quer fez uma corrida de recuperação e ainda conseguiu terminar em quarto, Jack Miller, Franco Morbidelli, Brad Binder, Marco Bezzecchi e Pol Espargaró.

Além de Márquez, mais três pilotos não completaram a prova: Stefan Bradl, Augusto Fernández e Alex Rins.

Os pilotos voltam à pista neste domingo para a corrida principal da etapa da Áustria, que tem sua largada prevista para as 9h, pelo horário de Brasília. A disputa promete ser ainda mais acirrada com Bagnaia e Martín dividindo a liderança do campeonato.

Confira os resultados da corrida sprint da etapa da Áustria:

1.º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), em 20min59s768

2.º - Jorge Martin (ESP/Pramac), a 4s673

3.º - Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 7s584

4.º - Enea Batistini (Ducati), a 9s685

5.º - Jack Miller (AUS/KTM), a 10s421

6.º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 10s523

7.º - Brad Binder (AFS/KTM), a 10s941

8.º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 11s932

9.º - Pol Espargaró (ESP/KTM), a 15s101

10.º - Pedro Acosta (ESP/KTM), a 16s611

11.º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 16s759

12.º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 17s943

13º Miguel Oliveira (POR/KTM), a 18s304

14.º - Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), a 19s185

15º - Johann Zarco (FRA/Pramac), a 21s330

16.º - Takaaki Nakagami (JAP/Honda), a 22s940

17.º - Luca Marini (ITA/VR46), a 25s830

18º - Lorenzo Savadori (ITA/Asprilia), a 26s622

19.º - Joan Mir (ESP/Repsol Honda), a 27s458

20.º - Alex Marquez (ESP/Gresini), a 37s870

Não completaram: Marc Marquez, Alex Rins (ESP/LCR Honda) e Stefan Bradl (ALE/Honda)

Não competiu: Fabio Di Gianantonio (ITA/Gresini)