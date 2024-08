Palmeiras aposta na força da torcida para superar o São Paulo e encerrar jejum no Brasileirão

Na caça aos líderes do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o São Paulo, neste domingo, às 16h, no Allianz Parque. A equipe alviverde se apoia justamente no fator casa para se recuperar no Campeonato Brasileiro, competição na qual amarga uma série de quatro partidas sem vencer.

Desde o triunfo sobre o Cruzeiro por 2 a 0, em 20 de julho, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira acumula derrotas para Fluminense e Vitória e empates com Internacional e Flamengo. Por outro lado, apenas o revés por 2 a 0 diante da equipe baiana, atuando com reservas, foi em seus domínios.

A temporada atual é a de melhor aproveitamento do Palmeiras no Allianz Parque, com 87,04%, superando até aqui os 82,86% de 2022. Neste ano, o conjunto alviverde soma 15 vitórias em 18 partidas em seu estádio, além de dois empates e uma derrota. Em nenhum outro ano o Palmeiras havia vencido tanto na arena - 83,33% dos confrontos.

A derrota para o Vitória, aliás, interrompeu uma sequência de sete vitórias seguidas no Allianz Parque. O último confronto no estádio foi na vitória por 1 a 0 contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, resultado que não foi suficiente para avançar às quartas de final. Nos clássicos contra rivais paulistas neste ano, o Palmeiras venceu os três que disputou no Allianz, duas vezes diante do Santos e um com o Corinthians.

Neste sábado, o Palmeiras encerrou sua preparação para o Choque-Rei com um trabalho técnico-tático, priorizando um ensaio de situações de jogo. O técnico Abel Ferreira não indicou quem deve ir a campo, mas a tendência é que ele poupe parte dos titulares para a partida do meio de semana, optando por um time misto no clássico. O zagueiro Murilo, suspenso, e o meia-atacante Dudu, que faz recondicionamento físico, são ausências certas, mas Estêvão, recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, deve ficar pelo menos como opção no banco.

Tanto Palmeiras quanto São Paulo têm 38 pontos na tabela do campeonato nacional após 22 rodadas. O Botafogo, com 43, iniciou a 23ª rodada na liderança da competição.