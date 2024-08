Zubeldía fica fora de clássico após levar 15º cartão no São Paulo; time deve ser reserva

O técnico Luis Zubeldía levou o 13º cartão amarelo desde a sua chegada no São Paulo e não poderá estar à frente da equipe no clássico com o Palmeiras, marcado para este domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time será comandado pelo auxiliar Maxi Cuberas.

Neste sábado, o São Paulo encerrou a preparação para o clássico. Os jogadores começaram o dia de trabalho com um aquecimento no gramado, comandado pela preparação física. Na sequência, o elenco realizou duas atividades, sendo uma técnica e outra tática, além de ajustes de bolas paradas.

Maxi Cuberas está invicto no Brasileirão no comando do clube. Ele dirigiu o São Paulo na vitória sobre o Bahia por 3 a 1 e no empate com o Botafogo por 2 a 2. O clássico reúne o quarto e o quinto colocados da competição. São Paulo e Palmeiras estão empatados com 38 pontos, mas a equipe alviverde está na frente por ter um saldo de 11 contra 9 do time tricolor.

Zubeldía já levou 15 cartões desde que chegou no São Paulo, sendo 13 amarelos e dois vermelhos. O último, que rendeu suspensão ao treinador, foi na vitória sobre o Atlético-GO por 1 a 0, no último domingo.

Assim como foi ao clube goiano, o São Paulo deve ter um time quase todo reserva. A tendência é que entre em campo com: Jandrei; João Moreira, Ferraresi, Sabino e Patryck; Rodrigo Nestor, Marco Antônio, Liziero, Michel Araújo e Wellington Rato; André Silva.

A opção pelo time reserva se dá por causa do compromisso na Copa Libertadores. Na quinta-feira, o São Paulo recebe o Nacional, do Uruguai, de olho na vaga nas quartas de final. Na partida de ida, os times ficaram no empate sem gols.