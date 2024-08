Paquetá marca, mas West Ham inicia sua caminhada no Inglês com derrota para o Aston Villa

Com gol de Lucas Paquetá de pênalti, superando o goleiro argentino Emiliano Martínez, o West Ham lutou, mas acabou perdendo para o Aston Villa por 2 a 1, neste sábado, no estádio Olímpico de Londres, pela primeira rodada do Campeonato Inglês. Onana e Duran marcaram para o time visitante.

O Aston Villa deu mostras de que pode novamente fazer uma campanha surpreendente na temporada e fez jus ao favoritismo, assim como Arsenal, Liverpool, Manchester United e Newcastle, que também venceram na rodada. A surpresa foi o triunfo do Brighton por 3 a 0 sobre o Everton.

O time visitante começou o jogo pressionando o West Ham e abriu o placar com apenas quatro minutos. Após cobrança de escanteio, Onana subiu sozinho para fazer 1 a 0. O segundo não saiu por detalhe. Leon Bailey apareceu como elemento surpresa no meio da marcação rival e mandou na trave.

Atrás do placar, o West Ham foi para o ataque e teve um pênalti marcado a seu favor. Aos 37, Lucas Paquetá cobrou com categoria e superou o goleiro Emiliano Martinez. O time da casa esboçou uma pressão no fim, mas o Aston Villa conseguiu levar a igualdade para o intervalo.

No segundo tempo, o Aston Villa foi superior e criou grande oportunidade logo aos 12, quando Jhon Duran recebeu dentro da área e chutou rente à trave. O próprio atacante colocou o time visitante novamente à frente do placar. Aos 34, recebeu de Ramsey e escorou para o gol.

Em vantagem, o Aston Villa recuou e chamou o West Ham para o seu campo defensivo. A equipe da casa atacou, mas não conseguiu criar chances claras de gol e, com isso, acabou sendo derrotada no duelo. Lucas Paquetá, destaque do time mandante, foi substituído no segundo tempo, um pouco antes do gol que deu a vitória aos visitantes.

O West Ham volta a campo no sábado, às 11h, pelo horário de Brasília, para enfrentar o Crystal Palace, no Selhurst Park. No mesmo dia, às 13h30, o Aston Villa recebe o Arsenal, no Villa Park.