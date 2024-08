Bayer Leverkusen vence Stuttgart nos pênaltis e conquista o título da Supercopa da Alemanha

A temporada 2024/2025 do futebol alemão começou com uma grande partida. Na decisão da Supercopa da Alemanha, neste sábado, o Bayer Leverkusen venceu o Stuttgart, na Bay Arena, nos pênaltis (4 a 3), após empate no tempo normal por 2 a 2, após sensacional disputa dentro de campo.

Detalhe: o Bayer ficou com dez jogadores aos 37 minutos do primeiro tempo e perdia por 2 a 1 até os 43 minutos do segundo tempo.

O primeiro tempo foi disputado intensamente. O Stuttgart abusou do bom domínio de bola de seus jogadores para tocar muito a bola no campo de ataque. O Leverkusen, por sua vez, apostou nos contra-ataques para tentar surpreender o adversário.

Com tanta movimentação, os gols não demoraram a sair. Aos 11 minutos, Tapsoba recebeu cruzamento vindo da esquerda e cabeceou por cobertura, mas antes de a bola entrar Boniface completou para as redes, abrindo o placar para o Bayer.

O Stuttgart não se intimidou e buscou rapidamente o empate. Aos 15, após boa troca de passes, Mittelstadt surgiu pela esquerda e cruzou rasteiro para o aproveitamento Millot, em bonita batida de primeira: 1 a 1.

Aos 37 minutos, Terrier fez falta violenta e levou o cartão vermelho. Com um jogador a menos, o Leverkusen veio com uma postura mais defensiva para a etapa final. O Stuttgart se impôs em campo e pressionou. Mas o Bayer permaneceu perigoso e Adli, aos dez minutos, quase fez o segundo gol do time anfitrião.

Por curiosidade, o gol da virada do Stuttgart veio em um contra-ataque. Aos 18 minutos, Kratzig escapou pela esquerda e o cruzamento encontrou o artilheiro Undav, que não desperdiçou a oportunidade: 2 a 1.

O panorama do jogo continuou o mesmo, mas o clima ficou mais tenso e muitas discussões foram registradas em campo, envolvendo jogadores dos dois times.

Aos 26 minutos, o Bayer quase empatou após cruzamento, mas o goleiro Nübel e a trave direita mantiverama vantagem da equipe visitante no placar.

Aos 33 minutos, o Leverkusen teve grande chance para empatar, mas Schick parou na defesa de Nubel. No rebote, Frimpong, com o gol aberto, chutou para fora.

O final do jogo foi emocionante. O Leverkusen não se entregou e não parecia ter um jogador a menos. Depois de uma grande troca de passes, Schick invadiu a área pela meia esquerda para empatar o jogo: 2 a 2, aos 43 minutos. Nos acréscimos, em mais uma jogada impressionante, Frimpong perdeu grande oportunidade.

A decisão foi para os pênaltis. Kratzig e Silas perderam para o Stuttgart e o Bayer Leverkusen venceu por 4 a 3 para ficar com a taça.