Milan leva susto, mas reage e consegue empatar com o Torino na primeira rodada do Italiano

O Milan tomou um susto, mas reagiu e conseguiu um empate diante do Torino, neste sábado, na primeira rodada do Campeonato Italiano. A equipe milanesa chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas buscou o empate nos minutos finais da partida disputada no San Siro, em Milão.

O Torino abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo com um gol contra do zagueiro Thiaw. Os demais gols só saíram na etapa final. A equipe visitante aumentou a vantagem com Zapata, aos 23 minutos.

A reação do Milan aconteceu quando pouca gente acreditava. Morata, aos 44 minutos, fez o primeiro gol do time anfitrião, após desviar chute de fora da área de Reijnders.

Após pressão total, veio o empate do Milan. Musah cruzou da direita e Okafor surgiu para bater de primeira e marcar o segundo gol milanês.

A primeira rodada do Italiano registrou quatro empates. Empoli recebeu o Monza e não saiu do 0 a 0. Em Parma, a Fiorentina ficou no 1 a 1 com o time da casa.